Calazar é infecção transmitida pelo mosquito-palha; saiba como prevenir

No Brasil, os principais medicamentos usados no combate à doença são:

Antimoniais pentavalentes: como o Glucantime (meglumina antimonato), medicamentos derivados do elemento químico antimônio que combatem o parasita Leishmania dentro das células de defesa. Ainda são a principal escolha no tratamento do calazar, com aplicação intramuscular ou intravenosa. Por terem potencial de efeitos colaterais, seu uso exige supervisão médica;

Anfotericina B: é um antifúngico potente que também age contra o parasita causador do calazar. É indicada para casos mais graves ou em pacientes com maior fragilidade —idosos, imunossuprimidos ou quem não pode usar antimoniais. A versão lipossomal, embora mais cara, é preferida por ser mais segura e causar menos efeitos colaterais nos rins e no fígado;

Miltefosina: administrado por via oral, esse medicamento é uma opção mais recente e promissora. Atua interferindo na membrana das células do parasita Leishmania, levando à sua destruição. Por ser tomado em comprimidos, é mais prático do que as versões injetáveis. No entanto, seu uso ainda é restrito no Brasil, sendo indicado principalmente em casos específicos ou dentro de protocolos de pesquisa.

Em geral, o tratamento leva de 20 a 30 dias, período em que a evolução do quadro deve ser acompanhada de forma rigorosa. Caso o paciente não apresente melhora, pode ser necessário rever a terapia. Uma vez recuperado, ele tende a adquirir imunidade duradoura contra novas infecções causadas pela mesma variante de Leishmania.

Formas de se prevenir a doença

Embora já existam vacinas contra a leishmaniose canina, conforme explica a infectologista Nanci Silva, "infelizmente ainda não há uma opção aprovada para humanos, nem medicamentos profiláticos disponíveis, ou seja, que podem ser tomados com antecedência, para evitar o desenvolvimento da doença em pessoas expostas a risco". Entretanto, há estudos em andamento com resultados promissores em fases experimentais.