Hiperplasia adrenal congênita: condição genética provoca puberdade precoce

É realizado, em geral, até 48 horas após o nascimento do bebê;

No caso da HAC, esse teste mede o nível da 17OH-progesterona (17OHP) no sangue, que é coletado através de gotinhas no papel de filtro;

Se estiver muito alto, pode indicar a doença e o bebê é chamado para exames confirmatórios.

Alguns serviços de saúde também solicitam exames como ureia, creatinina, glicemia e gasometria, principalmente quando o teste do pezinho atrasou. Esses exames ajudam a verificar se o bebê já apresenta sinais graves, como desidratação, baixa de açúcar no sangue e desequilíbrios no organismo.

2. Dosagem de hormônios no sangue (exames confirmatórios):

Após um teste de triagem alterado, são feitos exames no soro (sangue) para verificar com mais precisão:

17OH-progesterona (17OHP): geralmente muito alta na HAC clássica;

Androstenediona: outro hormônio masculino que costuma estar aumentado;

Testosterona: pode estar elevada, principalmente em meninas com virilização (com características físicas masculinas);

Cortisol: pode estar baixo (porque é o hormônio que o corpo não consegue produzir direito);

Sódio e potássio: importantes para avaliar se o bebê está perdendo sal.

Renina: usada para ajustar a dose de medicamentos que ajudam a equilibrar os sais no corpo.

3. Exames adicionais em alguns casos: