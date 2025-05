Herpangina é contagiosa? Entenda doença que atinge mais crianças e bebês

Meningite viral (inflamação das membranas do cérebro e da medula espinhal): causa dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, sensibilidade à luz e febre alta;

Paralisia flácida: ocorre quando o vírus afeta os nervos motores, resultando em fraqueza muscular e perda de movimento em membros.

Se houver suspeita de herpangina, é importante procurar um pediatra para avaliação e tratamento adequado. Agora, se a criança apresentar sinais de complicações, como dificuldade para respirar, dor de cabeça intensa, fraqueza muscular e/ou outros sintomas incomuns, deve-se procurar o pronto-socorro imediatamente.

Diagnóstico costuma ser clínico

O diagnóstico da herpangina é feito pelo pediatra com base nos sintomas e no exame físico, especialmente na análise clínica das lesões na boca. Geralmente, não é necessário realizar testes laboratoriais para confirmar a presença do vírus, pois as características da doença já são bastante específicas.

No entanto, em casos duvidosos ou mais graves, podem ser solicitados exames complementares, como PCR (feito a partir de amostras das feridas, bolhas, fezes ou líquido cefalorraquidiano) para identificar o vírus e descartar outras doenças com sintomas similares, como eczema herpético (causada pelo vírus herpes simplex), síndrome do choque tóxico (rara e grave, causada por toxinas liberadas por bactérias Staphylococcus aureus ou Streptococcusou) e doença de Kawasaki (inflamação dos vasos sanguíneos que, se não tratada, pode afetar o coração).