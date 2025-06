Grávida pode fazer endoscopia? A resposta não é tão simples quanto parece

Normalmente, o procedimento requer sedação leve e é realizado com a paciente deitada de lado e sob monitoramento médico contínuo. Pode parecer desconfortável, mas, segundo a gastroenterologista Rafaela Cristina Winter, gastroenterologista, mestre e professora do curso de medicina da Unicid (Universidade Cidade de São Paulo), a endoscopia é indicada em diversas situações, especialmente em emergências, como vômitos com sangue ou ingestão de corpos estranhos impactados.

"O exame também é útil para investigar sintomas persistentes que não melhoram com o tratamento clínico, como dor abdominal e azia associadas à perda de peso", explica a médica.

E durante a gravidez?

A gestação é um período que exige cautela com qualquer intervenção médica —e com a endoscopia não é diferente. Em casos graves, o exame pode ser realizado com segurança em qualquer fase da gestação, desde que haja risco real à saúde da mãe.

De acordo com Karla Mazzini, médica em ginecologia e em endoscopia ginecológica pelo Hospital Gama Filho e Maternidade Carmela Dutra e da Clínica Aphetus Tocantins, procedimento deve ser reservado para situações críticas, como sangramento digestivo, suspeita de úlcera perfurada ou dor abdominal severa e refratária que não melhora com medicamentos.

Isso porque, durante a gravidez, o ideal é priorizar o tratamento clínico, não invasivo. "A prioridade é sempre a abordagem clínica, considerando o histórico da paciente, uso de medicamentos e a resposta ao tratamento inicial", afirma.