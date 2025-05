Dificuldade para fazer cocô pode ser disquesia; entenda a condição

A disquesia do lactente é uma situação frequente e transitória em bebês com menos de nove meses —lactente se refere à criança que ainda está na fase de amamentação.

Ela ocorre porque o bebê ainda não aprendeu a coordenar corretamente os músculos do assoalho pélvico e do ânus para evacuar sem esforço. Como resultado, ele pode fazer força excessiva ao tentar defecar, mesmo que as fezes não estejam endurecidas.

Esse problema acontece porque, para evacuar, o reto (a parte final do intestino grosso) precisa se contrair ao mesmo tempo que o ânus relaxa. No entanto, nos primeiros meses de vida, essa sincronização ainda não está bem desenvolvida. Com o tempo e o amadurecimento neuromuscular, o bebê aprende a controlar esses movimentos naturalmente, sem a necessidade de tratamento.