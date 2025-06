Displasia de quadril em bebês: veja os sinais de alerta e como prevenir

Enfaixar o bebê de forma muito justa;

Usar roupas ou mantas que limitem os movimentos naturais das pernas;

Exagerar no uso de faixas ou compressas que forcem os quadris para baixo.

O ideal é apostar em carregadores ergonômicos que deixem as perninhas do bebê dobradas e afastadas, com os joelhos mais altos do que os quadris —como na formação de um "M". Essa é a postura natural do bebê e a mais segura para o desenvolvimento do quadril, pois favorece o encaixe adequado da cabeça do fêmur no acetábulo e contribui para uma articulação estável e saudável.

Também é importante ficar atento a hábitos que podem prejudicar a formação do quadril em crianças maiores. Alguns ortopedistas recomendam evitar que a criança se sente na posição de "W" (com as pernas para trás), assim como o uso de disquinhos ou andadores no início da marcha. Esses detalhes, embora sutis, podem impactar o alinhamento e a estabilidade da articulação.

E, acima de tudo, o acompanhamento pediátrico nos primeiros meses de vida é fundamental. Exames físicos regulares e, quando necessário, ultrassonografias, permitem identificar alterações logo no início —quando o tratamento é mais simples e as chances de cura completa são altíssimas.