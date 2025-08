Beribéri: entenda como a deficiência de vitamina B1 afeta o corpo

Reposição rápida pode evitar sequelas

O tratamento da deficiência de vitamina B1 é baseado na sua reposição, e a forma de administração depende da severidade do quadro. "Normalmente, utiliza-se um complexo vitamínico contendo tiamina, e a melhora clínica pode surgir após algumas semanas", informa Bernardi.

Nos casos mais leves, a suplementação, sendo oral, é suficiente, com doses de manutenção variando entre 10 a 50 mg por dia, durante um a três meses. Já em quadros graves ou com sintomas neurológicos e cardíacos importantes, a administração deve ser feita por via intramuscular ou intravenosa (devido à absorção imediata e confiável), com doses mais altas, entre 100 e 300 mg por dia, por cinco a sete dias.

"Os sinais cardiovasculares costumam melhorar em 24 a 48 horas após o início da reposição, mas os sintomas neurológicos podem levar semanas para regredir —e, em casos avançados, podem deixar sequelas permanentes", diz Wandyk Alisson. Em geral, a resposta clínica é observada à medida que os níveis de tiamina se normalizam no organismo, embora a recuperação completa dependa do tempo e do grau da deficiência. Há risco de encefalopatia irreversível em deficiências prolongadas.

Prevenção começa no prato

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a recomendação diária de ingestão de tiamina varia entre 0,2 mg e 1,5 mg por dia (a variação de ingestão baseia-se em faixa etária e condições especiais), quantidade que geralmente é atingida com uma alimentação natural e variada - a principal forma de prevenir o beribéri.