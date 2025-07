Casquinhas no couro cabeludo do bebê podem ser crosta láctea; entenda

Apesar do nome sugestivo, a crosta láctea nada tem a ver com leite. Trata-se de uma forma comum e benigna de dermatite seborreica que afeta bebês nos primeiros meses de vida. Visualmente, ela se manifesta como crostas, ou casquinhas, esbranquiçadas ou amareladas no couro cabeludo, que podem parecer escamas oleosas grudadas à pele.

A condição é mais comum de surgir entre a segunda e a sexta semana de vida, podendo durar até o final do primeiro ano, embora em muitos casos desapareça espontaneamente em poucos meses. Ela também pode afetar tanto meninos quanto meninas e costuma preocupar muito mais os pais do que os bebês, já que, na maioria das vezes, não causa dor nem coceira.

Por que essa crosta aparece tão cedo?

A origem da crosta láctea ainda não é totalmente compreendida, mas os especialistas entrevistados pelo VivaBem apontam algumas causas possíveis. A principal teoria está relacionada ao estímulo hormonal da mãe durante a gestação. É que, após o nascimento, o bebê ainda carrega resquícios dos hormônios maternos, que podem estimular as glândulas sebáceas do couro cabeludo a produzirem mais oleosidade do que o necessário.