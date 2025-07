Caquexia: síndrome 'consome' músculos mesmo com alimentação correta

Macronutrientes essenciais: proteínas, gorduras e carboidratos, ajustados ao gasto energético e ao estado do paciente;

Micronutrientes importantes: vitaminas e minerais como vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, ferro e zinco.

Esses nutrientes podem ser administrados por via oral, por dieta enriquecida ou, em alguns casos, por via endovenosa —tudo depende da gravidade do quadro e da capacidade de ingestão do paciente.

Outro ponto importante é reduzir os sintomas que dificultam a alimentação, como náuseas, boca seca, alteração no paladar, inapetência e sensação precoce de saciedade. Nesses casos, medicamentos que estimulam o apetite podem ser prescritos, além de orientações dietéticas personalizadas, com refeições mais atrativas, fracionadas ao longo do dia e com foco no conforto.

Tem mais. Mesmo com a fragilidade física, o movimento também é uma ferramenta terapêutica importante. Com orientação de profissionais como fisioterapeutas e educadores físicos, o paciente pode realizar exercícios leves e progressivos, sempre adaptados à sua capacidade. O objetivo é preservar a massa muscular remanescente, melhorar a força e a funcionalidade, reduzir a inflamação, e elevar o bem-estar físico e psicológico.

Por fim, o tratamento da caquexia deve ser integrado e multidisciplinar. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e cuidadores precisam atuar juntos para oferecer um acompanhamento contínuo, humanizado e centrado na pessoa — não apenas na doença.