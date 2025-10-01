Calor extremo dá 'pane' no corpo; veja os riscos e saiba como se proteger

Queda de pressão e desmaios: em dias muito quentes, o corpo dilata os vasos sanguíneos para tentar se resfriar, o que pode reduzir a pressão arterial. Esse efeito é mais comum em pessoas desidratadas, com alimentação inadequada ou que ficam em pé por muito tempo. Como resultado, o cérebro pode receber menos sangue por alguns instantes, causando tontura, visão embaçada, visão turva, fraqueza e até desmaios.

Cãibras por calor: são contrações musculares dolorosas causadas pela perda de sais minerais pelo suor durante ou após esforço físico em ambientes quentes. Afetam geralmente pernas, braços ou abdômen e sinalizam que o corpo está começando a perder o controle do equilíbrio de líquidos e sais, podendo evoluir para problemas mais graves.

Exaustão térmica: é causada pela exposição prolongada ao calor intenso, com grande perda de líquidos e sais pelo suor. É um alerta de que o corpo está com dificuldade para controlar a temperatura. Os sintomas incluem suor excessivo, pele úmida e fria, fraqueza, tontura e náuseas. Sem cuidados, pode evoluir para insolação, uma condição perigosa e potencialmente fatal.

Insolação: é a forma mais grave de hipertermia, com temperatura corporal acima de 40 °C e falha na capacidade de resfriamento do corpo. Causa sintomas como pele quente e seca, dor de cabeça forte, confusão mental, tontura e, em casos graves, desmaios ou convulsões. É uma emergência médica que pode afetar órgãos vitais e precisa de atendimento imediato.

Agravamento de doenças respiratórias: o calor intenso, junto com ar seco e poluição, pode agravar doenças respiratórias como asma, bronquite crônica e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). O ar quente irrita as vias respiratórias, aumentando a inflamação e dificultando a respiração. Nesses casos, é comum a pessoa apresentar falta de ar, chiado no peito, tosse frequente e cansaço até em atividades leves.

Infarto: esse risco aumenta porque a perda de líquidos engrossa o sangue e sobrecarrega o coração. Isso pode desencadear crises, especialmente em quem já tem problemas cardíacos. Os principais sintomas incluem dor no peito, falta de ar, suor excessivo, tontura e náuseas.