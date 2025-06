Bronquiolite só dá em criança? Em adultos é mais grave? Tire suas dúvidas

Usar máscara em locais fechados ou ao cuidar de pessoas com infecção respiratória;

Manter ambientes bem ventilados.

E claro: não fumar e evitar exposição a poluentes e gases tóxicos são atitudes que ajudam não só a prevenir bronquiolite como também DPOC, câncer e uma infinidade de outros problemas respiratórios.

Como fica o pulmão depois?

Em geral, não é comum que adultos fiquem com sequelas respiratórias permanentes após um episódio de bronquiolite — principalmente se for um caso leve ou moderado, tratado de forma apropriada. No entanto, quando as crises são frequentes, graves ou malconduzidas, existe o risco de comprometimento crônico das vias respiratórias.

Pessoas que já convivem com asma, DPOC ou doenças autoimunes têm mais chance de sofrer com inflamações repetidas nos bronquíolos, o que pode levar a um declínio progressivo da função pulmonar ao longo do tempo.