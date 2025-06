Pele irritada após se barbear? Técnica errada pode causar foliculite

Já a dermatologista Maura destaca condutas práticas: "Troca mais frequente da lâmina, não usar aparelhos de barbear com três ou quatro lâminas —preferir os mais simples, com uma ou duas—, fazer o uso apenas no sentido do crescimento do pelo e não em diversas direções", orienta.

Antes de passar a lâmina, um passo essencial é amolecer os pelos com água morna, o que facilita o corte e reduz o atrito com a pele. Também é importante usar um bom gel ou creme de barbear, para diminuir a fricção.

Após o barbear, Maura Simonetti recomenda usar sabonetes adequados ao tipo de pele e cremes calmantes e hidratantes, que ajudam a evitar a inflamação. Outro cuidado importante é limpar, higienizar e secar a lâmina a cada uso. "Às vezes é até mais prático usar lâminas descartáveis. E nunca guardar no box ou no banheiro, ambientes úmidos que favorecem a contaminação", alerta.

Ambas as médicas também indicam a depilação a laser como alternativa definitiva para pelos problemáticos. "O laser reduz significativamente ou elimina os pelos que causam a condição, e com isso diminui muito a recorrência dos episódios", reforça Juliane Viana.