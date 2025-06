Ardência ao engolir? Você sabia que aftas também aparecem na garganta?

O que há por trás desse tipo de afta

As aftas na garganta podem surgir por diversos motivos, que vão desde pequenos machucados a alterações internas do corpo, e costumam aparecer na faringe (região atrás da boca, por onde passam o ar e os alimentos), especialmente nas amígdalas, na parede posterior da garganta ou no palato mole (parte posterior do céu da boca até a úvula, ou "campainha", e a região onde começa a faringe). As causas mais comuns incluem:

Traumas locais: lesões na garganta causadas por alimentos muito duros, escovação muito vigorosa, aparelhos ortodônticos ou até o refluxo gastroesofágico (quando o ácido do estômago sobe para o esôfago e a garganta) podem irritar a mucosa e provocar o aparecimento das aftas;

Queda da imunidade: o sistema imunológico é a defesa do corpo contra infecções e agressões. Quando ele está enfraquecido (seja por estresse, doenças ou má alimentação), o organismo fica mais vulnerável ao surgimento das aftas, que são como pequenos sinais de alerta da sua saúde;

Deficiências nutricionais: a falta de nutrientes importantes, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B (incluindo a B12 e o ácido fólico), prejudica a regeneração das células da mucosa e pode facilitar o aparecimento dessas lesões dolorosas na garganta;

Alterações hormonais: mudanças nos níveis hormonais, que acontecem naturalmente em situações como o ciclo menstrual, podem influenciar o sistema imunológico e aumentar a predisposição para as aftas, sobretudo em mulheres.