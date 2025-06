Vonau Flash: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Se a ingestão de Vonau junto com outras drogas serotoninérgicas —como inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSNs)— for clinicamente justificado, é recomendada a observação apropriada do paciente para monitorar riscos de síndrome serotoninérgica;

A interação entre ondansetrona e tramadol pode reduzir o efeito analgésico do tramadol;

Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente os que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), para arritmia ou diuréticos.

Onde armazenar o Vonau Flash?

Mantenha-o guardado na embalagem original, em lugar fresco, com temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), protegido da luz e da umidade. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido e, antes de usar, observe o aspecto dele. Caso esteja no prazo de validade, mas com alguma alteração no aspecto e cheiro, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Guarde-o ainda fora do alcance de crianças e animais domésticos.

O que fazer se esquecer de tomar este medicamento?

Use conforme a receita médica. Se você deixou de tomar uma dose, deverá tomar a seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem dobrá-la.