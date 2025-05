Venvanse: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Este medicamento pode causar doping (uso de substâncias ou métodos proibidos pelo atleta para melhorar o treinamento e os resultados no esporte). Atletas de alto desempenho e esportistas em geral devem buscar sempre orientação de equipe médica quanto ao uso de medicamentos psicoestimulantes;

Informe ao médico se o paciente alguma vez fez uso abusivo ou foi dependente de álcool, medicamentos de prescrição ou drogas (ou se há histórico na família);

O médico deverá examinar o paciente cuidadosamente quanto à possibilidade de problemas do coração antes de começar o tratamento;

De vez em quando, o médico poderá interromper o tratamento com Venvanse por um tempo para avaliar os sintomas de TDAH;

Durante o uso, o médico vai acompanhar a pressão, os batimentos do coração, além da altura e do peso (no caso de crianças e adolescentes), podendo interromper o tratamento se for encontrado algum problema durante os exames;

Procure o médico imediatamente se apresentar qualquer sinal de problema no coração, como dor no peito, respiração curta ou desmaio enquanto estiver tomando o medicamento. Adultos têm uma probabilidade bem maior do que crianças de apresentar problemas sérios de coração;