Trometamol cetorolaco: para que serve, como usar, efeitos e bula completa

Muito raras (menos de 0,01%): meningite sem presença de bactérias, aumento do potássio no sangue, diminuição do sódio no sangue, ansiedade, reações psicóticas (com perda de sentido da realidade), zumbido, vertigem, palpitação, diminuição na frequência cardíaca, manchas roxas, esofagite (inflamação do esôfago), pancreatite (inflamação no pâncreas), sensação falsa de estômago cheio, insuficiência hepática, angioedema (inchaço geralmente na face, pode atingir a laringe e impedir a respiração), reações bolhosas (bolhas na pele e às vezes também nas mucosas), síndrome hemolítica urêmica (doença em que existe uma destruição dos glóbulos vermelhos do sangue e perda de função dos rins), reações no local da aplicação da injeção, febre, dor torácica, tempo de sangramento prolongado, aumento da ureia sérica, aumento da creatinina.

Já para o colírio, as reações indesejadas incluem:

Muito comum: dor e irritação passageiras nos olhos após a aplicação do medicamento.

Comum: visão borrada, conjuntivite, irite (inflamação da íris), precipitados ceráticos (depósitos de proteínas na córnea), sangramento da retina, edema de retina, sensação de ardor nos olhos, coceira dos olhos, trauma ocular, pressão intraocular e dor de cabeça.

Reações pós-comercialização (frequência desconhecida): irritação ocular, edema palpebral e ocular, hiperemia ocular e conjuntival, secreção ocular, dor nos olhos, ceratite ulcerativa (inflamação da córnea), broncoespasmo ou agravamento da asma em pacientes alérgicos a anti-inflamatórios não esteroidais/aspirina —ou com histórico de asma associado ao uso de trometamol cetorolaco.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

Os sintomas de overdose podem incluir: