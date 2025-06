Trok N: para que serve, como utilizar, efeitos e bula completa

Na pele:

Ardência, coceira, irritação, ressecamento, foliculite (inflamação do folículo do pelo), desenvolvimento anormal de pelos numa região que não os tem ou que normalmente só apresenta uma penugem, dermatite perioral (inflamação da pele ao redor da boca), inchaço da pele, redução do peso ou do volume da pele, dermatite de contato, brotoeja, estrias, espinhas, fragilidade na pele, pequenos pontos vermelhos ou manchas roxas, rosto avermelhado devido à inflamação, aumento da produção de suor, redução parcial ou total de pelos, pele pegajosa, eritema multiforme (vermelhidão causada por inflamação), eritroderma (grandes áreas vermelhas e inflamadas), rash (erupção cutânea caracterizada por lesões avermelhadas) e sensibilidade.

Outras áreas:

Infecção secundária, problema nos rins, dilatação dos vasos sanguíneos e sensibilidade à luz.

Além disso, após aplicação de neomicina (um dos princípios ativos) no local, especialmente em grandes áreas da pele ou onde ela foi seriamente lesada, observou-se que a absorção do ativo causa efeitos como:

Ototoxicidade: efeito tóxico sobre os órgãos ou nervos responsáveis pela audição ou equilíbrio.