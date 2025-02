Toragesic: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Usado como anti-inflamatório não hormonal, o Toragesic possui em sua composição o trometamol cetorolaco e é usado para o tratamento em curto prazo da dor aguda de intensidade moderada a severa. O medicamento pode ser encontrado nas apresentações de comprimido sublingual e solução oral.

Confira, a seguir, todas as informações encontradas na bula do Toragesic. E vale saber que as duas apresentações (oral e sublingual) possuem praticamente os mesmos esclarecimentos.

Toragesic: para que serve e bula completa

Para que serve o Toragesic? O que ele trata?

Usado para o tratamento em curto prazo da dor aguda de intensidade moderada a severa. O medicamento inibe a ação de enzimas que auxiliam a passagem das células para o local inflamado, o que causa dor e inchaço na região.

Qual a eficácia e como o Toragesic age?

O medicamento inibe a ação da ciclooxigenase (enzima) e, como consequência, da síntese de prostaglandinas que, por sua vez, auxiliam a passagem das células para o local inflamado, o que causa dor e inchaço na região.

O alívio da dor ocorre em até 30 minutos após a administração sublingual. Já para a solução oral, não foi encontrada informações sobre a eficácia.

Como tomar o Toragesic?

Como o comprimido é sublingual, você deve pegá-lo com as mãos secas e colocá-lo abaixo da língua, deixando-o nesse local até total dissolução.

Para pessoas até 65 anos de idade, Toragesic deve ser consumido de 10 mg a 20 mg em dose única, ou 10 mg a cada 6 a 8 horas. Vale saber que a dose máxima diária não deve exceder os 60 mg.

Já para pacientes com mais de 65 anos de idade, com menos de 50 kg (independentemente da idade), ou com insuficiência renal, a dose recomendada é de 10 mg a 20 mg em dose única ou 10 mg a cada 6 e 8 horas. A dose máxima diária não deve exceder 40 mg.

E, em todos os casos, o tratamento não deve passar do período de 5 dias.

Quais as diferenças do uso em adultos e crianças ou bebês?

A administração do medicamento é igual para qualquer faixa etária, só sofre alterações em pessoas com mais de 65 anos de idade, com menos de 50 kg (independentemente da idade), ou com insuficiência renal, conforme mencionado anteriormente.

Quais os tipos e diferenças do Toragesic?

Existem três versões do medicamento:

comprimido sublingual, com 10 mg de trometamol cetorolaco

de solução oral, com 20 ml de trometamol cetorolaco

injetável, normalmente usada em hospitais.

A embalagem de Toragesic comprimido pode ser encontrada com 4, 5, 10, 20 e 30 comprimidos sublinguais. Já a versão oral é vendida com 10 ml, 20 ml e 30 ml.

Quais os possíveis efeitos colaterais do Toragesic?

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor abdominal com cólicas, diarreia, tontura, sonolência, edema, cefaleia (dor de cabeça), náusea.

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dermatite alérgica (irritação na pele), reações alérgicas, constipação (prisão de ventre), flatulência (gases), hiperidrose (excesso de suor), hipertensão, prurido de pele (coceira na pele), exantema cutâneo (mancha ou elevação da pele), estomatite (aftas), urticária e vômitos.

(excesso de suor), hipertensão, prurido de pele (coceira na pele), exantema cutâneo (mancha ou elevação da pele), estomatite (aftas), urticária e vômitos. Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): testes da função hepática anormais, úlcera péptica (lesão no estômago ou duodeno) aguda com hemorragia e perfuração, anafilaxia (reação alérgica), anemia, anorexia (distúrbio alimentar), azotemia (acúmulo principalmente de ureia e creatinina no sangue), sangramento de feridas, sangue nas fezes, asma brônquica, doença pulmonar, acidente vascular cerebral, hepatite medicamentosa, dispneia (falta de ar), eosinofilia (nível elevado de glóbulos brancos no sangue), epistaxe (sangramento nasal), eructação (arroto), euforia, dermatite esfoliativa, cólica renal, hemorragia e perfuração gastrointestinal, hepatite, alucinações, hematúria (sangue na urina), hepatite, icterícia (pele amarelada), edema da laringe, edema pulmonar, púrpura (manchas na pele), oligúria (diminuição da produção de urina), úlcera péptica, inibição da agregação plaquetária, sangramento retal, falência renal, síndrome de Stevens-Johnson (problema na pele que leva ao desenvolvimento de manchas e lesões avermelhadas), trombocitopenia (número reduzido de plaquetas no sangue), infarto do miocárdio, nefrite (inflamação no rim) e inchaço da língua.

Caso você tenha alguma destas reações adversas ao tomar o remédio, entre em contato com seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico. Informe também o fabricante sobre o ocorrido, por meio do serviço de atendimento.

Toragesic dá sono?

Sim, o medicamento pode causar sonolência. Por isso, converse com seu médico para saber se há risco de dirigir ou operar máquinas durante o tratamento.

Quais as contraindicações do Toragesic? Quem não deve tomar?

Toragesic comprimidos sublinguais contém lactose, por isso, pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose não devem tomar essa versão do medicamento.

É importante saber, também, que em algumas pessoas o alívio da dor pode não ocorrer em até 30 minutos após a administração sublingual.

Abaixo estão informações que valem tanto para o Toragesic solução oral quanto para o comprimido sublingual:

- Não tome o medicamento por mais de 5 dias. Faça isso somente se o seu médico tiver autorizado.

- Informe ao profissional da saúde caso esteja grávida ou amamentando, se tiver problemas cardíacos, pressão alta, algum distúrbio no fígado ou nos rins, alterações na coagulação sanguínea, úlceras ou problemas no estômago.

Toragesic pode, em casos raros, deixar o paciente mais sensível ao sol. Por isso, evite a exposição solar prolongada. Use um protetor solar e roupas de proteção quando estiver ao ar livre.

Como este medicamento pode causar sangramento intestinal, o recomendado é evitar o uso de álcool e tabaco, pois isso pode aumentar o risco de esses sangramentos acontecerem. Mais: se você for realizar alguma cirurgia, avise seu médico que está utilizando este medicamento.

Para pessoas com mais de 65 anos, existe um risco aumentado de ocorrer uma irritação gastrintestinal, úlceras ou sangramentos. A incidência aumenta conforme a dose e a duração do tratamento. Sempre avise seu médico se você tem essas ou algum outro tipo de doença e alergia.

A administração de Toragesic deve ser interrompida imediatamente caso ocorram sinais e sintomas relacionados ao desenvolvimento de doença hepática (no fígado).

Grávida pode tomar Toragesic?

De acordo com informações da indústria farmacêutica responsável pelo medicamento, Toragesic não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Por isso, em caso de suspeita de gravidez, é importante informar imediatamente o médico.

Durante os primeiros 6 meses de gestação, o medicamento deve ser usado apenas quando realmente necessário, com indicação e acompanhamento médico. O remédio não é recomendado durante os últimos 3 meses de gravidez, devido aos possíveis danos ao feto e à interferência no trabalho de parto normal.

Vale saber que Toragesic passa para o bebê pelo leite materno. Portanto, não é recomendado que mulheres amamentando usem o medicamento. Se o uso for indispensável, converse com seu médico e com o seu pediatra para receber a orientação correta sobre a necessidade de interromper a amamentação (e como fazer isso).

Interação medicamentosa: pode tomar Toragesic com outros remédios?

O uso de Toragesic com medicamentos inibidores plaquetários, como aspirina e dipiridamol , pode aumentar o risco de hemorragia.

com medicamentos inibidores plaquetários, como aspirina e , pode aumentar o risco de hemorragia. O uso de Toragesic junto com cefamandol , cefoperazona , cefotetan , moxalactam , plicamicina cumarínicos , indandiônicos , heparina, medicamentos trombolíticos , colchicina e sulfimpirazona pode aumentar o risco de úlceras gastrintestinais.

junto com , , , , , , heparina, medicamentos , colchicina e pode aumentar o risco de úlceras gastrintestinais. Administrar Toragesic em conjunto com antidiabéticos orais ou insulina pode aumentar o efeito hipoglicemiante desses medicamentos.

em conjunto com antidiabéticos orais ou insulina pode aumentar o efeito hipoglicemiante desses medicamentos. Pode aumentar o risco de eventos adversos e reações adversas quando o medicamento for usado com outros anti-inflamatórios não esteroides ( como dipirona, piroxican , diclofenaco , nimesulida , ibuprofeno, paracetamol), ou com os adrenocorticoides , os glicocorticoides (dexametasona, hidrocortisona, prednisolona, budesonida ), os medicamentos potencialmente depressores medulares ou radioterapia e os compostos de ouro.

como dipirona, , , , ibuprofeno, paracetamol), ou com os , os (dexametasona, hidrocortisona, prednisolona, ), os medicamentos potencialmente depressores medulares ou radioterapia e os compostos de ouro. A administração do Toragesic com anti-hipertensivos (metildopa, atenolol , losartan , enalapril , captopril ) pode reduzir ou reverter o efeito anti-hipertensivo do medicamento.

com anti-hipertensivos (metildopa, , , , ) pode reduzir ou reverter o efeito anti-hipertensivo do medicamento. O uso de Toragesic com glicosídeos cardíacos, como digoxina, pode aumentar a insuficiência cardíaca, reduzir a taxa de filtração glomerular (que serve para avaliar a função renal) e aumentar os níveis de glicosídeos cardíacos no sangue.

com glicosídeos cardíacos, como digoxina, pode aumentar a insuficiência cardíaca, reduzir a taxa de filtração (que serve para avaliar a função renal) e aumentar os níveis de glicosídeos cardíacos no sangue. Administrar Toragesic com diuréticos ( hidroclorotiazida , furosemida, manitol) pode diminuir a eficácia diurética e anti-hipertensiva do medicamento, além de aumentar o risco de insuficiência renal secundária.

com diuréticos ( , furosemida, manitol) pode diminuir a eficácia diurética e anti-hipertensiva do medicamento, além de aumentar o risco de insuficiência renal secundária. Pacientes que tenham aumento da concentração sérica da ciclosporina em exames laboratoriais podem ter maior risco de nefrotoxicidade se utilizarem Toragesic .

. Ao usar Toragesic com probenecida, pode ocorrer um aumento nos níveis plasmáticos e na meia-vida de Toragesic (tempo em que a concentração do fármaco no sangue diminui pela metade).

com pode ocorrer um aumento nos níveis plasmáticos e na meia-vida de (tempo em que a concentração do fármaco no sangue diminui pela metade). A administração de Toragesic com quinolonas pode aumentar o risco de convulsões.

com pode aumentar o risco de convulsões. Já o uso do medicamento com mifepristona pode reduzir os efeitos de Toragesic caso não seja administrado por 8 a 12 dias após o término do uso de mifepristona .

pode reduzir os efeitos de caso não seja administrado por 8 a 12 dias após o término do uso de . Usar Toragesic com metotrexato ou tenofovir pode aumentar a gravidade dos efeitos adversos renais.

com metotrexato ou pode aumentar a gravidade dos efeitos adversos renais. Por último, a administração de Toragesic com lítio poderá causar aumento da concentração sérica desse último no sangue.

Em qualquer uma destas situações, entre em contato com seu médico ou cirurgião-dentista. Não use medicamentos sem o conhecimento do profissional da saúde.

Que cuidados são necessários ao tomar o Toragesic?

Na aquisição e antes da administração do medicamento, é muito importante verificar o número do lote e as datas de fabricação e validade do medicamento, que são encontradas na embalagem. Veja também se o produto está íntegro e sem violações.

Toragesic, assim como qualquer remédio, deve ser sempre guardado na sua embalagem original.

Vale reforçar que Toragesic não pode ser usado com o prazo de validade vencido. E antes de começar o tratamento, verifique se o medicamento possui as seguinte características:

Comprimido sublingual

- Branco, circular e monossectado.

Solução oral

- Líquido rosa, com odor e sabor de morango, isento de partículas e material estranho.

Caso você tenha percebido que o medicamento não está com uma ou mais das características mencionadas, consulte um farmacêutico para entender se pode, ou não, utilizar o Toragesic.

Precisa de receita médica para comprar Toragesic?

Este medicamento não precisa de receita médica. Porém, é importante lembrar que a automedicação pode ser perigosa, e o uso de qualquer medicamento deve ser feito a partir de uma prescrição médica e orientação de um farmacêutico.

Como armazenar o Toragesic?

O medicamento deve ser mantido em um local com temperatura ambiente, ou seja, entre 15°C a 30°C, sem luz e umidade. Portanto, não deixe o Toragesic em locais como banheiro ou cozinha.

Todo remédio deve ser guardado longe do alcance das crianças.

O que fazer caso tenha se esquecido de tomar o Toragesic?

Tome a dose assim que se lembrar dela. Porém, se estiver próximo do horário da dose seguinte, pule esta que foi esquecida e continue o tratamento conforme prescrito.

Não utilize o dobro da dose para compensar a esquecida. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, de seu médico, ou do cirurgião-dentista.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

De acordo com a indústria farmacêutica, os sintomas do uso excessivo de Toragesic podem incluir: dor de estômago, vômito, sonolência extrema, lentidão e respiração superficial.

Quando ocorrer a superdosagem, é recomendado buscar ajuda imediata em um centro de saúde —leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. E, se precisar de mais orientações, ligue para 0800 722 6001.

Fonte: Revisão técnica do texto feita por Dra. Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela FARMUSP FCF (Farmácia Universitária da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo).