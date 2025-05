Sertralina: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Como usar a sertralina?

A sertralina é comercializada em formato de comprimido e deve ser ingerida com água uma vez ao dia, de manhã ou à noite, com ou sem alimentos. O ideal é sempre tomar no mesmo horário. A dose máxima recomendada é 200 mg por dia.

O tratamento para crianças entre seis e 12 anos deve começar com 25 mg/dia. Acima de 12 anos, a dose deve ser com 50 mg/dia. Ajustes na quantidade devem ser feitos apenas com a orientação do médico, de acordo com a resposta ao tratamento.

É importante também sempre seguir as recomendações médicas sobre horários, doses e duração do tratamento.

Além disso, não interrompa o uso sem falar com o médico, nem pare de tomar sertralina de repente. Ao parar de tomar o medicamento, a dose deve ser reduzida aos poucos, por pelo menos uma a duas semanas, para evitar sintomas de abstinência.

Se você sentir efeitos muito fortes ao diminuir ou interromper o remédio, pode ser necessário voltar à dose anterior e reduzir de forma ainda mais gradual, sempre com orientação médica.