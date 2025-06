Seakalm: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade, mas com alguma mudança na aparência, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

O que fazer se esquecer de tomar este medicamento?

Se você esquecer de tomar uma dose deste medicamento, continue tomando normalmente no horário da próxima dose. Não é necessário tomar uma dose extra para compensar a esquecida.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações adversas do Seakalm?

Nas doses recomendadas não são conhecidos efeitos adversos ao produto. Mas raramente podem ocorrer náuseas, vômitos, dor de cabeça e taquicardia.

Doses excessivas poderão provocar sedação prolongada (reflexos lentos, menos alerta e, às vezes, com dificuldade para acordar ou reagir) e estados de sonolência.