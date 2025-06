Repoflor: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Como usar o Repoflor?

O medicamento está disponível tanto em cápsulas (100 mg, 200 mg e 250 mg), como em pó (200 mg e 250 mg), ambos para uso oral. A orientação de utilização é a seguinte:

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras, sem mastigar, com algum líquido. Para crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de engolir, recomenda-se abrir as cápsulas e adicionar o conteúdo a líquidos, mamadeiras ou alimentos.

Já o pó do sachê deve ser colocado diretamente na boca ou misturado a pequenas quantidades de líquidos ou alimentos semissólidos, como no caso de crianças pequenas.

Uma vez abertos, tanto as cápsulas como os envelopes devem ser consumidos imediatamente.

Importante ainda não adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes (temperatura acima de 60 ºC) ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas.