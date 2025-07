Profenid: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

As reações adversas podem ser minimizadas através da administração da dose mínima eficaz e pelo menor tempo necessário para controle dos sintomas.

Sangramento, úlcera e perfuração gastrintestinais, que podem ser fatais, foram reportados com todos os AINEs durante qualquer período do tratamento, com ou sem sintomas ou histórico de eventos gastrintestinais graves.

O uso de AINEs (exceto AAS), sobretudo em doses elevadas e em tratamentos longos, pode ser associado a um risco maior de eventos trombóticos arteriais, como enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral (derrame). Por isso, é preciso cautela no uso por pacientes com hipertensão não controlada, problemas cardíacos, doença arterial periférica ou com doença cerebrovascular. Também em pacientes que utilizam para a dor que ocorre antes, durante e após uma cirurgia de revascularização do miocárdio.

É importante ainda cautela, antes de iniciar um tratamento a longo prazo, com pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes e em fumantes.

Pare de tomar Profenid e fale com seu médico ou farmacêutico se desenvolver sintomas ou sinais da Síndrome de hipersensibilidade à Drogas com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS), que podem incluir sintomas semelhantes aos da gripe e erupção cutânea com febre, aumento dos linfonodos e aumento de um tipo de glóbulos brancos (eosinofilia). A mesma recomendação vale para quem tiver ou já teve erupção fixa à droga (manchas vermelhas ou placas, frequentemente com formação de bolhas) ou tiver distúrbios visuais, como visão embaçada.

O medicamento pode ocultar sinais e sintomas de infecções, como febre e dor, atrasando o tratamento apropriado da infecção, o que aumenta o risco de complicações. Isso foi observado na pneumonia causada por bactérias e infecções bacterianas da pele relacionadas à varicela. Consulte um médico imediatamente se você tomar este medicamento enquanto estiver com uma infecção e os sintomas dela persistirem ou se agravarem.