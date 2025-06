Primosiston: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

O uso de Primosiston junto com anticoncepcional combinado pode aumentar o risco de coágulos no sangue, principalmente nos primeiros meses de uso. Esses coágulos podem se formar nas pernas (trombose venosa profunda), ir para o pulmão (embolia pulmonar), causar infarto ou até um derrame. Em caso de dor intensa, inchaço unilateral das pernas ou braços, vermelhidão no local da dor, procure imediatamente atendimento médico.

Essa mesma associação entre os medicamentos pode ainda levar ao aumento do risco de tumor ou câncer, como o de mama, de fígado e de colo do útero, neste último caso especialmente em mulheres com infecção pelo HPV.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

Não há registros de efeitos graves se alguém tomar vários comprimidos de Primosiston de uma vez. No entanto, isso pode causar náuseas, vômitos ou sangramento vaginal, inclusive em meninas que ainda não menstruaram.

Não existe um antídoto específico, e o tratamento será feito de acordo com os sintomas. Em caso de ingestão em grande quantidade, busque atendimento médico o quanto antes e leve a embalagem ou a bula do remédio, se possível. Para mais orientações, você também pode ligar para 0800 722 6001 (Disque Intoxicação).

