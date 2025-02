Predsim: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Predsim é um remédio usado como anti-inflamatório e também para tratar reumatismo e alergias.

O medicamento possui em sua composição prednisolona e pode ser encontrado em comprimidos revestidos, em apresentações que variam pela quantidade da substância ativa: 5 mg e 30 mg. Também é vendido na apresentação em gotas, em frasco com 20 ml.

Confira, a seguir, todas as informações encontradas na bula do Predsim.

Predsim: para que serve e bula

Para que serve o Predsim? O que ele trata?

Esse medicamento pode ser usado como anti-inflamatório, antirreumático e antialérgico.

Predsim é indicado para o tratamento de doenças endócrinas, osteoarticulares e osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras doenças que sejam tratadas com corticosteroides.

Como tomar o Predsim?

Antes de saber como deve ser administrado o medicamento, é importante entender que a dosagem pode ser variável e individualizada, tendo como base a gravidade da doença e a resposta do paciente ao tratamento. Mas, basicamente, a posologia é dividida da seguinte forma:

Adultos

A dose inicial de Predsim pode variar de 5 mg a 60 mg diários, dependendo da doença em tratamento. Será o seu médico quem indicará a melhor dosagem. Em situações menos graves, doses mais baixas poderão ser suficientes.

A dosagem prescrita inicialmente deverá ser mantida ou ajustada até que se observe melhora dos sintomas. Se após um período de tratamento não ocorrer resposta clínica satisfatória, Predsim deve ser descontinuado e outra terapia apropriada deve ser indicada.

Crianças

No caso de pessoas menores de 18 anos, a dose inicial pode variar de 0,14 a 2 mg por kg de peso ao dia, administrados de 1 a 4 vezes por dia.

A administração para recém-nascidos e crianças deve seguir as mesmas considerações feitas para adultos, ou seja, a dosagem pode variar conforme a gravidade do problema. Por isso, mais uma vez, o médico é quem indicará a melhor dose.

Independentemente da idade, para os pacientes que necessitem de tratamento prolongado, Predsim pode ser administrado em dias alternados, sempre seguindo as orientações médicas. Vale saber que, caso o paciente passe por situações de estresse que não sejam relacionadas à doença que está sendo tratada, pode haver a necessidade de aumentar a dose do medicamento.

Em caso de interrupção do uso de Predsim após tratamento prolongado, deve-se reduzir a dose gradualmente.

A dose máxima do medicamento é 80 mg por dia. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. E não interrompa a terapia sem o conhecimento do profissional de saúde.

O que saber antes de tomar Predsim

Assim como outros corticosteroides, Predsim pode mascarar alguns sintomas de infecção. Além disso, novas infecções podem surgir durante a administração do medicamento.

Por isso, poderá ser necessário que o seu médico monitore a sua saúde por um período de até um ano após o término de tratamento prolongado ou com doses altas de Predsim.

Quando a dose do medicamento é retirada rapidamente, pode ocorrer o desenvolvimento de insuficiência secundária do córtex suprarrenal (responsável pela produção dos hormônios cortisol e aldosterona). Por isso, é importante retirar a dosagem de Predsim de forma gradativa.

Essa insuficiência pode persistir por meses após o término do tratamento. Por essa razão, se ocorrer algum tipo de estresse por conta de uma cirurgia, infecção grave, parto ou traumatismo durante este período, o tratamento com corticosteroides deverá ser retomado.

O efeito dos corticosteroides como Predsim é aumentado em pacientes com hipotireoidismo (diminuição ou falta de hormônios da tireoide) e cirrose (doença do fígado). Também é recomendado um cuidado maior durante a administração do medicamento em pessoas com herpes simples ocular, pelo risco de perfuração da córnea.

Os corticosteroides podem agravar condições preexistentes de instabilidade emocional ou tendências psicóticas. Por isso, transtornos psíquicos podem ocorrer durante o tratamento com esse tipo de medicamento. Avise o seu médico caso você tenha alguma dessas doenças: colite ulcerativa inespecífica (inflamação do intestino com ulceração), abscesso ou outra infecção com pus, diverticulite, cirurgia intestinal recente, úlcera no estômago, doença nos rins, pressão arterial alta, osteoporose (diminuição do cálcio nos ossos) e miastenia gravis (doença autoimune na qual existe intensa fraqueza muscular).

As complicações provenientes do tratamento com corticosteroides são relacionadas à dose e duração do tratamento. Por isso, o médico deverá fazer um avaliação do risco/benefício do uso para cada paciente.

O uso prolongado de Predsim também pode produzir doenças oculares como: catarata subcapsular posterior, glaucoma com risco de lesão do nervo ótico e aumento do risco de infecções nos olhos por fungos ou vírus.

O medicamento pode causar elevação da pressão arterial, retenção de sal e água e aumento da excreção de potássio. Por isso, é importante considerar durante o tratamento a possibilidade de manter uma dieta com pouco sal e suplementação de potássio.

Os pacientes que utilizam Predsim não deverão ser vacinados contra a varíola. Outras vacinações também deverão ser evitadas, principalmente nos pacientes que estão recebendo altas doses do medicamento. Essa recomendação é feita por conta dos possíveis riscos de complicações no sistema nervoso e pelo risco da vacina não conferir a resposta pretendida.

Entretanto, imunizações podem ser realizadas nos pacientes que estejam fazendo uso de corticosteroides como terapia substitutiva, por exemplo, para a doença de Addison (enfermidade em que as glândulas suprarrenais deixam de produzir corticosteroides).

Pacientes que estejam fazendo uso do Predsim devem evitar exposição à varicela (catapora) ou ao sarampo. Caso tenham tido contato com o vírus, é necessário procurar atendimento médico, principalmente nos casos com crianças.

O tratamento com Predsim em pacientes que estejam com tuberculose ativa deve estar restrito aos casos em que a doença é fulminante ou disseminada, e também quando o corticosteroide for usado em associação com medicamentos para tuberculose.

Caso haja indicação de Predsim em pacientes com tuberculose que ainda não se manifestou ou com resultado positivo para tuberculina (teste realizado na pele), é necessário que o médico faça uma avaliação, pois o uso do medicamento gera o risco de a doença reativar. Além disso, durante o tratamento prolongado com Predsim, os pacientes precisam receber uma terapia preventiva contra tuberculose. Se a rifampicina for utilizada na prevenção ou no tratamento, poderá ser necessário ajuste na dose de Predsim.

Importante saber também que a corticoterapia (tratamento com uso de corticoides) pode alterar a motilidade e o número de espermatozoides, afetando a fertilidade.

Crianças

Os menores de 18 anos que utilizam Predsim ou outros corticosteroides por longo prazo devem ser cuidadosamente observados em relação ao aparecimento de reações adversas graves, como obesidade, retardo no crescimento, redução do conteúdo de cálcio no sangue e diminuição da produção de hormônios pelas glândulas suprarrenais.

As crianças tratadas com corticosteroides são mais propensas às infecções do que as crianças saudáveis. Varicela (catapora) e sarampo, por exemplo, podem apresentar consequências mais graves, ou até mesmo fatais, em crianças que estejam passando por terapias com corticosteroides. Nestas crianças, ou em adultos que não tenham contraído essas doenças, deve-se ter cautela especial para evitar exposição aos vírus que causam catapora ou sarampo.

Se ocorrer o contato com um desses vírus, é importante procurar imediatamente o seu médico para iniciar um tratamento adequado. Recém-nascidos de mães que receberam doses altas de corticosteroides durante a gravidez devem ser observados quanto a sinais de diminuição e inibição à produção endógena de corticosteroides.

Idosos

É recomendada cautela em pacientes acima dos 60 anos, pois eles são mais suscetíveis às reações adversas.

Quais os tipos e diferenças do Predsim?

Existem duas versões do medicamento: em gotas (com 20 ml de prednisolona) e em comprimidos com 5 mg ou 20 mg da substância.

Predsim de 5 mg é vendido em embalagens contendo 10 ou 20 comprimidos. Já o medicamento de 20 mg é vendido somente em embalagens com 10 unidades.

Na composição do comprimido também há matérias-primas inertes, ou seja, que não possuem ação farmacológica nas concentrações utilizadas, denominadas de excipientes. Esse elementos são: lactose monoidratada, amido, povidona e estearato de magnésio.

Na versão gotas, os componentes inativos são: álcool etílico, aroma de frutas roxas, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, mentol, edetato dissódico, fosfato de sódio dibásico anidro, fosfato de sódio monobásico monohidratado, sacarina sódica, sorbitol, sucralose e água.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações do Predsim?

As reações adversas a prednisolona têm sido as mesmas relatadas para outros corticosteroides e, normalmente, podem ser revertidas ou minimizadas com a redução da dose, que é a alternativa mais recomendada.

Vale saber, também, que os efeitos colaterais da administração de corticosteroides e sua incidência eleva-se quando a dose aumenta muito acima de 80 mg por dia.

Reações comuns, que ocorrem em de 1% a 10% dos pacientes que utilizam este medicamento:

Alterações gastrintestinais - Aumento do apetite e indigestão, úlcera gástrica ou duodenal, com possível perfuração e sangramento, pancreatite (inflamação do pâncreas), esofagite ulcerativa (inflamação do esôfago com úlcera).

Alterações neurológicas - Nervosismo, cansaço e insônia.

Alterações dermatológicas - Reação alérgica localizada.

Alterações oftálmicas - Catarata, aumento da pressão intraocular, glaucoma, olhos saltados, aumento da ocorrência de infecções nos olhos por fungos e vírus.

Alterações endócrinas - Pré-diabetes , ocorrência de diabetes em pessoas com tendência a diabetes ou piora do controle de glicemia, necessitando aumento da dose de insulina ou medicamentos antidiabéticos orais. Além disso, o tratamento com doses elevadas de corticosteroides pode induzir o aumento acentuado dos triglicérides no sangue.

Reações incomuns, que ocorrem em de 0,1% a 1% dos pacientes que utilizam este medicamento:

Alterações dermatológicas - vermelhidão da face, retardo na cicatrização, pele fina e frágil, sudorese excessiva (aumento do suor), urticária, edema nos olhos e lábios, dermatite alérgica; manchas roxas na pele, acne no rosto, peito e costas, estrias avermelhadas nas coxas, nádegas e ombros.

Alterações neurológicas - Convulsões, aumento da pressão intracraniana geralmente após o tratamento, tontura, dor de cabeça, agitação, isquemia dos nervos e alterações no exame de eletroencefalograma.

Alterações psiquiátricas - Euforia, depressão grave com sintomas de psicose, alterações da personalidade, irritabilidade, insônia e alterações do humor.

Alterações endócrinas - Irregularidades menstruais, síndrome de Cushing induzida por droga, insuficiência das glândulas adrenais ou da hipófise, principalmente em casos de estresse vindo de cirurgias, trauma ou doença, diminuição do crescimento fetal ou infantil. Em alguns homens, o uso de corticosteroides resultou em aumento ou diminuição da motilidade e do número de espermatozoides.

induzida por droga, insuficiência das glândulas adrenais ou da hipófise, principalmente em casos de estresse vindo de cirurgias, trauma ou doença, diminuição do crescimento fetal ou infantil. Em alguns homens, o uso de corticosteroides resultou em aumento ou diminuição da motilidade e do número de espermatozoides. Alterações gastrintestinais - Náuseas, vômitos, perda de peso, diarreia, prisão de ventre, distensão abdominal e indigestão.

Alterações hidroeletrolíticas - Retenção de sal e água, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes suscetíveis, alcalose hipocalêmica (perda de potássio do sangue e aumento do pH) e aumento da pressão arterial.

- Retenção de sal e água, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes suscetíveis, alcalose (perda de potássio do sangue e aumento do pH) e aumento da pressão arterial. Alterações osteoarticulares e osteomusculares - Fraqueza muscular, perda de massa muscular, agravamento dos sintomas da miastenia gravis (doença caracterizada por fraqueza muscular), osteoporose, necrose asséptica da cabeça do fêmur e do úmero (necrose dos ossos sem infecção), fratura de ossos longos e vértebras sem trauma ou com trauma mínimo e ruptura espontânea do tendão.

e - Fraqueza muscular, perda de massa muscular, agravamento dos sintomas da miastenia (doença caracterizada por fraqueza muscular), osteoporose, necrose asséptica da cabeça do fêmur e do úmero (necrose dos ossos sem infecção), fratura de ossos longos e vértebras sem trauma ou com trauma mínimo e ruptura espontânea do tendão. Alterações metabólicas - Perda de nitrogênio na urina devido a degradação de proteínas.

Caso alguma dessas reações apareçam ao tomar Predsim, informe imediatamente o seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico. É importante avisar também a empresa fabricante do remédio, por meio do seu serviço de atendimento.

Predsim dá sono?

Esse efeito não está descrito na bula do medicamento.

Quais as contraindicações do Predsim? Quem não deve tomar?

A atenção maior fica para pessoas com doenças no fígado. Nesse caso, pode ser necessária uma redução da dose do medicamento. No tratamento de doenças hepáticas crônicas ativas com prednisolona, as principais reações adversas, como fratura vertebral, diabetes, aumento da pressão arterial, catarata e síndrome de Cushing, ocorreram em cerca de 30% dos pacientes.

Já em pessoas com hipotireoidismo e com cirrose, existe efeito acentuado dos corticosteroides. Pacientes com tuberculose ativa ou sem sintomas não devem utilizar Predsim, exceto quando o tratamento for feito em conjunto com outro fármaco contra a tuberculose. Isso porque pode ocorrer a reativação da doença.

A prevenção com medicamento para tuberculose é indicada durante o tratamento prolongado com corticosteroide.

Além disso, medicamentos que diminuem a imunidade, como os corticosteroides, podem ativar focos primários de tuberculose. Os médicos que acompanham pacientes usuários desses medicamentos por longo prazo devem estar alertas quanto à possibilidade de surgimento da tuberculose, tomando, assim, todos os cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento.

Atenção atletas: o uso desse medicamento é considerado doping.

Grávida pode tomar Predsim?

O uso em gestantes, mulheres que amamentam, querem engravidar ou estão com suspeita de gravidez precisa ser avaliado pelo médico. Isso porque podem existir potenciais riscos para a mãe, o embrião, o feto ou o recém-nascido.

É importante saber que Predsim é excretado no leite materno, portanto, a administração a lactantes não é recomendada.

Interação medicamentosa: pode tomar Predsim com outros remédios?

O uso do medicamento em conjunto com fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou efedrina pode aumentar o metabolismo dos corticosteroides, reduzindo seus efeitos terapêuticos.

ou efedrina pode aumentar o metabolismo dos corticosteroides, reduzindo seus efeitos terapêuticos. Pacientes em tratamento com corticosteroides e hormônios femininos devem ser observados em relação à exacerbação dos efeitos do corticosteroide.

O uso de Predsim com diuréticos depletores de potássio pode intensificar a perda de potássio.

com diuréticos de potássio pode intensificar a perda de potássio. O uso dos corticosteroides com glicósidios cardíacos ( digitálicos ) pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação digitálica associada à perda de potássio.

cardíacos ( ) pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação associada à perda de potássio. Predsim pode aumentar a perda de potássio causada pela anfotericina B. Por isso, é importante fazer o acompanhamento por meio de exames laboratoriais (dosagem principalmente de potássio).

pode aumentar a perda de potássio causada pela B. Por isso, é importante fazer o acompanhamento por meio de exames laboratoriais (dosagem principalmente de potássio). O uso de corticosteroides com anticoagulantes cumarínicos (que impedem a ação da vitamina K no corpo) pode aumentar ou diminuir os efeitos anticoagulantes, podendo haver necessidade de ajustes na dosagem.

(que impedem a ação da vitamina no corpo) pode aumentar ou diminuir os efeitos anticoagulantes, podendo haver necessidade de ajustes na dosagem. Os corticosteroides podem reduzir as concentrações plasmáticas de salicilato.

Nas hipoprotrombinemias (diminuição da taxa de protrombina sanguínea, que pode acusar hemorragias), o ácido acetilsalicílico deve ser usado com precaução quando associado aos corticosteroides.

(diminuição da taxa de protrombina sanguínea, que pode acusar hemorragias), o ácido acetilsalicílico deve ser usado com precaução quando associado aos corticosteroides. Quando os corticosteroides são indicados em diabéticos, pode ser necessário ajuste no antidiabético oral ou na insulina.

Tratamento com glicocorticoides pode inibir a resposta à somatotropina (hormônio de crescimento).

pode inibir a resposta à somatotropina (hormônio de crescimento). Os efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais juntamente com Predsim podem resultar em aumento da incidência ou gravidade de úlceras gástricas.

podem resultar em aumento da incidência ou gravidade de úlceras gástricas. Administrar Predsim com bebida alcoólica pode causar o aumento na incidência ou gravidade de úlceras gástricas.

com bebida alcoólica pode causar o aumento na incidência ou gravidade de úlceras gástricas. Vale saber, também, que o medicamento pode alterar o teste de " Nitroblue tetrazolium " para infecções bacterianas e gerar resultados falso-negativos .

Converse com seu médico ou cirurgião-dentista se você estiver fazendo uso de algum outro medicamento. E, claro, não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Que cuidados são necessários ao tomar o Predsim?

Na aquisição do medicamento, bem como de seu uso, é muito importante verificar o número do lote e as datas de fabricação e validade do medicamento, que são encontradas na embalagem. Confira também se o produto está íntegro e sem violações.

O medicamento deve ser sempre guardado em sua embalagem original.

Vale reforçar que Predsim não pode ser usado com o prazo de validade vencido.

Precisa de receita médica para comprar Predsim?

Sim, este medicamento só é vendido com receita médica.

Como armazenar o Predsim?

O medicamento deve ser mantido em um local longe do alcance das crianças, com temperatura ambiente e sem umidade, ou seja, entre 15°C a 30°C. Predsim não pode ser armazenado em banheiro ou cozinha.

O que fazer caso tenha esquecido de tomar o Predsim?

Nessa situação, o mais recomendado é entrar em contato com seu médico ou cirurgião-dentista para que o profissional da saúde possa passar a melhor orientação.

Não dobre a dosagem para compensar aquela que foi esquecida.

Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico, de seu médico ou cirurgião-dentista.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

A administração excessiva de Predsim geralmente não leva a situações de risco de morte —a não ser que a dosagem usada tenha sido extremamente alta. Mas, independentemente disso, em casos de superdosagem, é indicada a indução de vômito ou lavagem gástrica.

As possíveis complicações que podem vir a surgir por conta da dose excessiva devem ser tratadas especificamente.

Portanto, em caso de superdosagem, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Fonte: Revisão técnica do texto feita por Dra. Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela FARMUSP FCF (Farmácia Universitária da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo).