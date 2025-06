Plasil: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Se estiver no prazo de validade, mas com aparência fora do comum, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

O que fazer se esquecer de tomar este medicamento?

Caso esqueça uma dose, tome assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, aguarde, respeitando sempre o intervalo de no mínimo seis horas entre as doses. Nunca tome duas doses ao mesmo tempo.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações adversas do Plasil?

Muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes):

Sonolência.