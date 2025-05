Pantoprazol: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Pantoprazol é indicado para tratar problemas relacionados ao excesso de acidez no estômago, como gastrite, refluxo e esofagite. Ele atua reduzindo a secreção de ácido no estomago ao inibir a enzima responsável por esse processo. Está disponível nas dosagens de 20 mg e 40 mg e pode ser usado por adultos, idosos e crianças acima de cinco anos, com orientação médica. Seu uso em gestantes, lactantes e pessoas com doenças no fígado ou rins, no entanto, deve ser acompanhado por um profissional de saúde.

Confira, a seguir, todas as informações encontradas na bula de pantoprazol.

Pantoprazol: para que serve e bula completa