Ondansetrona: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Síndrome Serotoninérgica: quando a ondansetrona é usada junto com outros remédios que aumentam a serotonina no corpo, pode haver risco de uma reação chamada síndrome serotoninérgica. Por isso, se for necessário usar esses medicamentos juntos, o paciente deve ser bem acompanhado pelo médico para evitar complicações.

Insuficiência hepática/renal: em pacientes com insuficiência hepática (função alterada do fígado) grave, não se recomenda exceder a dose diária de 8 mg. Já em pacientes com função alterada do rim, não é necessário ajuste de dose.

Interações medicamentosas: alguns medicamentos podem desencadear reações no organismo, inclusive graves, ou ter seus efeitos alterados se ingeridos concomitantemente com a ondansetrona. (Ver mais no tópico de interações medicamentosas.)

Baixa concentração de potássio ou de magnésio no sangue: é importante avisar ao médico antes de tomar o medicamento.

Cloridrato de ondansetrona causa dependência?

Diferente de alguns remédios que atuam no sistema nervoso central, a ondansetrona não provoca vício ou dependência física ou psicológica. No entanto, deve sempre ser usado com orientação médica.