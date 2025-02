Omeprazol: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Usado para o tratamento de algumas doenças gastrointestinais, como esofagite e úlceras, o remédio Omeprazol pode estar disponível em duas apresentações: magnésio e sódico. O primeiro é encontrado na forma de comprimido revestido ou cápsulas que liberam os componentes no organismo aos poucos.

Já o sódico é aplicado por meio de uma injeção intravenosa (uso hospitalar), sendo indicado apenas quando não existe a possibilidade de administração por meio de comprimidos revestidos ou cápsulas.

Confira, a seguir, todas as informações encontradas na bula sobre este medicamento.

Omeprazol: para que serve e bula completa

Para que serve o Omeprazol?

Omeprazol Magnésico está indicado para o tratamento das seguintes doenças:

Úlceras gástricas e duodenais

Esofagite de refluxo

Síndrome de Zollinger-Ellison

Bactéria H. pylori

Dispepsia (má digestão, ou gastrite) associada à acidez gástrica

O medicamento é prescrito, inclusive, como forma de prevenção, para que a úlcera duodenal, úlcera gástrica e esofagite de refluxo cicatrizada não se desenvolvam novamente.

Omeprazol Magnésico também é administrado para o tratamento e prevenção de erosões ou úlceras gástricas e duodenais que tenham sido desenvolvidas no organismo por conta do uso de anti-inflamatórios não-esteroides.

O medicamento é indicado para a chamada profilaxia de aspiração ácida, que é quando o paciente corre o risco de aspirar conteúdo gástrico durante anestesia geral, em algum procedimento cirúrgico.

Já Omeprazol Sódico é indicado para o tratamento de:

Úlcera péptica gástrica, ou duodenal

Síndrome de Zollinger-Ellison

Esofagite de refluxo

Também é prescrito para a profilaxia de aspiração ácida.

Vale saber que Omeprazol Sódico é injetável e sua venda é realizada sob prescrição médica. Além disso, o medicamento tem uso restrito a hospitais.

Como tomar o Omeprazol?

Para cápsulas de ação retardada e comprimidos revestidos, a maioria das indicações é a administração de 30 a 60 minutos antes de uma refeição; melhor se tomado antes do café da manhã. Se tomar duas vezes ao dia, a recomendação é que a primeira dose seja administrada antes do café da manhã e a segunda dose, antes do jantar.

O medicamento não deve ser mastigado, amassado ou partido ao meio.

De acordo com Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela FARMUSP FCF (Farmácia Universitária da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo), em situações nas quais há dificuldade de engolir o medicamento, a opção mais indicada é a utilização de cápsulas que poderão ser abertas e o conteúdo adicionado a 1 colher de sopa de compota de maçã. O paciente deve ingerir o medicamento imediatamente após adicioná-lo ao molho de maçã; sem mastigar ou esmagar. Siga com um copo de água fria. A compota de maçã não deve ser aquecida; não armazenar a mistura para uso futuro.

Para o Omeprazol Sódico é preciso seguir algumas instruções para aplicar corretamente a injeção (uso hospitalar):

1. Com o uso da seringa, retire 10 ml do diluente que veio junto com o produto;

2. Aplique cerca de 5 ml deste diluente no frasco-ampola que contém o pó liófilo;

3. Retire o máximo de ar do frasco-ampola para facilitar que o restante do diluente seja adicionado na seringa;

4. Certifique-se de que a seringa está completamente vazia;

5. Agite o frasco-ampola para misturar corretamente o diluente com o medicamento;

6. Feito isto, aplique a injeção lentamente, com velocidade média de no mínimo 2,5 ml/min até um máximo de 4 ml/min;

Vale saber que esta solução deve ser usada em até quatro horas após a mistura. Passado esse tempo, descarte qualquer solução que não foi utilizada.

Para idosos e pessoas com insuficiência renal, não é necessário ajustar a dose. No caso de pacientes com insuficiência hepática, a dose diária de 10 mg a 20 mg é considerada a ideal.

Qual a eficácia e como o Omeprazol age?

O Omeprazol Magnésico e Sódico é um medicamento que reduz a produção de ácido do estômago. A absorção do medicamento é rápida e seu efeito ocorre em maior escala entre 1 a 2 horas após a administração.

É importante saber que a ingestão de alimentos não interfere no efeito do Omeprazol.

Como tomar o Omeprazol conforme a doença diagnosticada?

A administração do medicamento pode variar de acordo com o problema apontado pelo médico. Veja abaixo.

Úlcera duodenal:

É indicado usar 20 mg via oral, 1 vez por dia. Na maioria dos casos, a redução dos sintomas, assim como a cicatrização da úlcera, se dá em até 2 semanas. Caso isso não ocorra, é recomendado continuar com o tratamento por mais 2 semanas.

Para pacientes pouco responsivos e com úlcera duodenal, o indicado é administrar 40 mg do medicamento, diariamente, por 4 semanas. Este é o período para que ocorra a cicatrização.

Úlcera gástrica:

É indicado usar 20 mg via oral 1 vez por dia. Na maioria dos casos, a redução dos sintomas, assim como a cicatrização da úlcera, se dá em até 4 semanas. Caso isto não ocorra, é recomendado continuar com o tratamento por mais 4 semanas.

Para pacientes pouco responsivos e com úlcera duodenal, o indicado é administrar 40 mg do medicamento, diariamente, por 8 semanas. Esse é o período para que ocorra a cicatrização.

Esofagite de refluxo:

É indicado usar 20 mg, por via oral, 1 vez por dia. Na maioria dos casos, a redução dos sintomas, assim como a cicatrização da esofagite, se dá em até 4 semanas. Caso isto não ocorra, é recomendado continuar com o tratamento por mais 4 semanas.

Para quem estiver com esofagite de refluxo grave, o indicado é administrar 40 mg do medicamento, diariamente, por 8 semanas. Esse é o período para que ocorra a cicatrização.

Prevenção para que a úlcera duodenal, úlcera gástrica e esofagite de refluxo cicatrizada não se desenvolvam novamente:

Para a úlcera gástrica, é indicado usar 20 mg, por via oral, 1 vez por dia do Omeprazol Magnésico. Caso seja necessário, pode-se aumentar a dosagem para 40 mg por dia.

Já para evitar que a úlcera duodenal e a esofagite de refluxo voltem, é recomendado a dose de 10 mg 1 vez ao dia. E, se for preciso, a dose pode ser aumentada para 20 mg a 40 mg diariamente.

Síndrome de Zollinger-Ellison:

É indicado usar 60 mg, por via oral, 1 vez por dia. O período em que o medicamento deve ser administrado varia de pessoa para pessoa. Por isso, o médico irá avaliar a evolução clínica do paciente para indicar o tempo necessário para a utilização de medicamento contendo omeprazol.

Profilaxia de aspiração ácida:

É recomendado usar 40 mg na noite anterior à cirurgia e mais 40 mg na manhã do procedimento.

H. pylori associado à úlcera péptica:

Para este problema, podem ser indicados dois tipos de tratamento: terapia tripla e terapia dupla. No primeiro caso, além do Omeprazol Magnésico, também são prescritos outros dois medicamentos:

20 mg de Omeprazol Magnésico + 250 mg de claritromicina + 400 mg de metronidazol (ou 500 mg de tinidazol). Todos devem ser tomados 2 vezes ao dia, ao longo de 1 semana.

20 mg de Omeprazol Magnésico 20 mg + 1 g de amoxicilina + 500 mg de claritromicina . Ambos 2 vezes ao dia por 1 semana.

de Magnésico 20 + 1 g de amoxicilina + 500 de . Ambos 2 vezes ao dia por 1 semana. 40 mg de Omeprazol Magnésico 1 vez ao dia + 500 mg de amoxicilina + 400 mg de metronidazol. Estes dois últimos devem ser tomados 3 vezes ao dia por 1 semana.

Já a terapia dupla funciona da seguinte forma:

40 mg a 80 mg de Omeprazol Magnésico 1 vez por dia + 1,5 g de amoxicilina 1 vez por dia. As doses devem ser administradas divididas durante 2 semanas.

a 80 de Magnésico 1 vez por dia + 1,5 g de amoxicilina 1 vez por dia. As doses devem ser administradas divididas durante 2 semanas. 40 mg de Omeprazol Magnésico 1 vez por dia + 500 mg de claritromicina , 3 vezes ao dia, por 2 semanas.

Vale ressaltar que, após o tratamento, se o exame para H. pylori der positivo, o tratamento pode ser repetido.

Erosões e úlceras gástricas e duodenais associadas ao uso de anti-inflamatórios não-esteroides:

É indicado usar 20 mg, por via oral, 1 vez ao dia. Na maioria dos casos, a redução dos sintomas, assim como a cicatrização da úlcera, se dá em até 4 semanas. Caso isto não ocorra, é recomendado continuar com o tratamento por mais 4 semanas.

Já para a prevenção do problema em quem estiver usando anti-inflamatórios não-esteroides, a dose indicada é de 20 mg do medicamento 1 vez ao dia durante o tratamento.

Dispepsia associada à acidez gástrica:

É indicado usar 20 mg, por via oral, uma vez ao dia. Por outro lado, como muitas pessoas já têm uma boa resposta ao tratamento com 10 mg do medicamento 1 vez ao dia, essa quantidade pode ser apontada como dose inicial.

E caso os sintomas não tenham sido controlados após 4 semanas de tratamento com 2 mg ao dia, o ideal é que o médico faça um novo diagnóstico.

Administração por injeção intravenosa:

Como mencionado anteriormente, a indicação do Omeprazol Sódico é feita apenas quando o paciente não conseguir realizar o tratamento com comprimido revestido ou cápsula. Então, neste caso, a administração intravenosa deve ser feita com 40 mg do medicamento, 1 vez por dia.

Já para quem tiver sido diagnosticado com Síndrome de Zollinger-Ellison, a dose inicial é de 60 mg diariamente. Pode ser que seja necessário aumentar a dose, o que deve ser feito pelo médico. E, quando a dose passar de 60 mg por dia, o indicado é dividir a quantidade e tomar a cada 12 horas.

Para pacientes com úlcera gástrica ou duodenal, sem sangramento ativo, o recomendado é tomar 40 mg diariamente. Mas, se o sangramento estiver ativo, a dose diária deve ser de 40 mg a cada 12 horas.

Para profilaxia de aspiração, a recomendação é de 40 mg, uma hora antes da cirurgia. Se o procedimento estiver atrasado por mais de 2 horas, é necessário administrar uma injeção adicional de 40 mg.

Quais as diferenças do uso em adultos e crianças ou bebês?

Em crianças a partir de 1 ano de idade, as doses recomendadas do Omeprazol Magnésico são as mesmas daquelas indicadas para os adultos. Somente no caso da esofagite de refluxo que muda: vai variar de acordo como peso da criança.

Para os pequenos com 10 kg a 20 kg, o ideal é usar 10 mg diariamente. Já para as crianças com mais de 20 kg, o recomendado é usar 20 mg por dia. Se necessário, a dose pode ser aumentada para 20 mg e 40 mg, respectivamente.

Crianças com menos 1 ano de idade não devem usar o Omeprazol Magnésico. No caso do Omeprazol Sódico, seu uso não é recomendado para crianças de qualquer faixa etária.

Quais os tipos e diferenças do Omeprazol?

Omeprazol pode ser encontrado em duas apresentações: magnésio e sódico. O primeiro é encontrado na forma de comprimidos revestidos de 10 mg, 20 mg ou 40 mg ou em cápsulas de liberação retardada.

Já o sódico, que possui única composição de 40 mg, é aplicado por meio de uma injeção diretamente na veia, sendo indicado apenas quando não existe a possibilidade de administração por meio de comprimidos revestidos ou cápsulas de ação retardada.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações do Omeprazol?

De acordo com os estudos clínicos realizados pela indústria farmacêutica, os efeitos colaterais mais comuns são:

cefaleia

dor abdominal

constipação

diarreia

flatulência

náusea

vômito

Além disso, é possível que outras reações surjam, porém, de forma mais incomum. São elas: insônia, tontura, parestesia (sensação de formigamento nos pés, mãos, braços e pernas), sonolência, vertigem, aumento das enzimas hepáticas, dermatite, prurido, erupção cutânea, urticária e mal estar.

Raramente, podem surgir alguns efeitos colaterais como: leucopenia (redução no número de leucócitos no sangue), trombocitopenia (doença das plaquetas), agranulocitose (baixa quantidade de leucócitos granulosos no sangue), pancitopenia (redução do número de eritrócitos, leucócitos e plaquetas no sangue), febre, angioedema (inchaço na pele), reações anafiláticas, hiponatremia (baixa concentração de sódio no sangue), agitação, agressividade, confusão, depressão, alucinações, alteração no paladar, visão turva, broncoespasmo, boca seca, estomatite, candidíase gastrointestinal, colite microscópica, hepatite com ou sem icterícia, insuficiência hepática, encefalopatia em pacientes com doença hepática pré-existente, alopecia, fotossensibilidade, eritema multiforme (presença de placas avermelhadas na pele), síndrome de Stevens-Johnson (hipersensibilidade cutânea), necrólise epidérmica tóxica, artralgia, mialgia, fraqueza muscular, nefrite intersticial, aumento da transpiração e edema periférico.

E muito raramente podem aparecer reações como: hipomagnesemia (baixo nível de magnésio) e hipocalcemia (baixo nível de cálcio).

Além disso, de acordo com a indústria farmacêutica, pessoas que estiverem seguindo um tratamento prolongado com o medicamento podem desenvolver cistos glandulares gástricos. Esses nódulos se dão por conta da inibição da secreção ácida causada pelo Omeprazol Magnésico. Os cistos são benignos e parecem ser reversíveis.

Já o Omeprazol Sódico (injetável), geralmente, pode apresentar reações leves e reversíveis. Então, mais frequentemente, os efeitos colaterais apresentados são: cefaleia, diarreia, obstipação, dor abdominal;, náuseas/vômitos e flatulência.

Pouco frequentemente são apontados alguns efeitos colaterais como tontura, parestesias cutâneas, sonolência, insônia, vertigem, aumento dos níveis de transaminases, dermatite, prurido, urticária e mal estar.

Raramente, podem surgir: desorientação, agitação, depressão, alucinações, principalmente em pacientes em estado grave, ginecomastia, boca seca, estomatite, candidíase gastrointestinal, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitose, pancitopenia, encefalopatia hepática em pacientes com insuficiência hepática grave pré-existente, hepatite com ou sem icterícia, insuficiência hepática, dor articular, fraqueza muscular, mialgia, resposta Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, alopecia (perda de cabelo) sem outra especificação, angioedema, febre, broncoespasmo, nefrite túbulointersticial, choque anafilático, sudorese, edema periférico, visão turva, parageusia (alteração do paladar), hiponatremia, hipomagsenemia, hipocalcemia, hipocalemia e deficiência de cianocobalamina.

Muito raramente, outros efeitos colaterais podem surgir, como distúrbio visual irreversível. Neste caso, o problema se desenvolveu em pacientes gravemente enfermos que receberam injeção do medicamento em doses elevadas. Por outro lado, não foi estabelecida uma relação de causa e efeito.

Mas, independentemente disso, em casos de eventos adversos, avise o NOTIVISA (Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária), ou a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Omeprazol dá sono?

Não foi encontrada nenhuma evidência científica que aponte que o Omeprazol Magnésico ou Sódico causem sonolência, incapacitando o paciente de dirigir ou operar máquinas.

Quais as contraindicações do Omeprazol? Quem não deve tomar?

O medicamento em comprimido revestido ou cápsulas de ação retardada não deve ser prescrito para quem tenha hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Já a apresentação injetável também não deve ser indicada a quem tenha hipersensibilidade ao Omeprazol Sódico, ou aos outros componentes que fazem parte da fórmula do medicamento.

Grávida pode tomar Omeprazol?

Não. Mulheres grávidas ou que amamentam não devem utilizar este medicamento. Em caso de dúvidas, o mais recomendado é procurar orientação médica.

Interação medicamentosa: pode tomar Omeprazol com outros medicamentos?

O medicamento deve ser utilizado com cuidado em pessoas que estiverem tomando os seguintes medicamentos: itraconazol, cetoconazol e voriconazol, diazepam, fenitoína, cilostazol, varfarina ou outros bloqueadores da vitamina K, digoxina, rifampicina, Erva de São João, tacrolimo, erlotinibe ou outro medicamento da mesma classe.

Para quem estiver usando uma dose elevada de metotrexato, talvez seja preciso interromper temporariamente o uso de Omeprazol Magnésico. Não é recomendada a administração do medicamento com atazanavir e o nelfinavir.

O uso concomitante de Omeprazol Magnésico e clopidogrel deve ser evitado.

No caso do Omeprazol Sódico, o seu uso com clopidogrel também deve ser evitado. Além disso, a absorção de alguns medicamentos pode ser alterada por conta da diminuição da acidez gástrica. Durante tratamento concomitante de Omeprazol Sódico com claritromicina, ocorreu aumento nas concentrações plasmáticas de ambas as substâncias.

Que cuidados são necessários ao tomar o Omeprazol?

No caso do Omeprazol Magnésico, a atenção redobrada se dá para pessoas com problemas graves no fígado. Nesse caso, o ideal é conversar com o médico que prescreveu o medicamento para que ele possa indicar o que fazer.

Além disso, entre em contato com o especialista se tiver dor, indigestão, vômito com ou sem sangue, perda de peso sem dieta, dificuldade para engolir alimentos, fezes escuras ou com sangue vivo.

Para quem é diabético, o uso do medicamento também requer atenção. Isso porque o Omeprazol Magnésico contém açúcar em sua composição (22 mg de glicose para os comprimidos de 10 mg e 20 mg. Para a pílula de 40 mg são encontradas 45 mg de glicose).

Alguns estudos sugerem que o tratamento com inibidores da bomba de prótons, como Omeprazol Magnésico e Sódico, pode estar associado a um pequeno risco de fraturas relacionadas à osteoporose. Por outro lado, em outras pesquisas similares, esse risco não foi encontrado. Ainda assim, informe seu médico caso seja diagnosticado com osteoporose.

Precisa de receita médica para comprar Omeprazol?

Sim, o medicamento só é vendido sob prescrição médica.

Como armazenar o Omeprazol?

O medicamento, tanto em sal magnésico quanto em sal sódico, deve ser mantido em um local com temperatura ambiente, ou seja, entre 15 °C a 30 °C, e longe do alcance das crianças.

O que fazer caso tenha esquecido de tomar o Omeprazol?

O recomendado é tomar assim que se lembrar. Mas, se você estiver perto do horário da dose seguinte, aí o melhor é aguardar este tempo correto para a administração. A partir daí, continue seguindo o horário normal de ingestão de Omeprazol Magnésico.

Para o Omeprazol Sódico (injetável), a indústria farmacêutica não indicou nenhuma recomendação.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

Podem surgir alguns sintomas, como náusea, vômito, tontura, dor abdominal, diarreia, cefaleia, apatia, depressão e confusão.

Vale saber que estes sinais foram transitórios e não houve nenhuma consequência grave por conta da superdosagem, muito menos houve a necessidade de algum tratamento específico.

Para o Omeprazol Sódico, não existem informações específicas que apontem os efeitos de uma dosagem excessiva. Além disso, o medicamento não foi removido do organismo durante o tratamento com hemodiálise.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001. Não faça uso de medicamento sem a orientação de um profissional da saúde.

Fonte: Revisão técnica do texto feita por: Dra. Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela FARMUSP FCF (Farmácia Universitária da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo).