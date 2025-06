Miosan: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Para que serve o Miosan? O que ele trata?

Miosan, cujo princípio ativo é o cloridrato de ciclobenzaprina, é um relaxante muscular usado para tratar espasmos musculares (contrações involuntárias) associados com condições musculoesqueléticas agudas e dolorosas, como dores lombares, torcicolos, periartrite escapuloumeral (acomete o ombro), cervicobraquialgias (dores na região do pescoço que irradiam para os braços) e no tratamento da fibromialgia.

O medicamento acaba com o espasmo de forma localizada, sem interferir com a função muscular. Na versão com cafeína, ele também ajuda a reduzir a fadiga, aumenta o estado de alerta e melhora a agilidade mental.

É indicado ainda que ele seja utilizado junto com outras medidas, como fisioterapia e repouso, para aliviar os sintomas.

Importante: a aciclobenzaprina não funciona em casos de espasmos causados por doenças do sistema nervoso central.

Precisa de receita médica para comprar Miosan?

Sim, o medicamento é vendido sob prescrição médica, mas não há retenção de receita pela farmácia.