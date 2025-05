Imosec: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Itraconazol ou cetoconazol (infecção fúngica)

Genfibrozila (colesterol)

Além disso, medicamentos que agem de forma parecida com a loperamida, princípio ativo do Imosec, podem aumentar seu efeito, enquanto os que aceleram o intestino podem diminuir sua eficácia.

Onde armazenar Imosec?

Guarde o medicamento na embalagem original em temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C, longe da luz e da umidade. Não use se o prazo de validade estiver vencido e antes de tomar, verifique o aspecto do comprimido. Se estiver diferente, mesmo dentro da validade, fale com um farmacêutico antes de usar. E lembre-se de mantê-lo fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

O que fazer se esquecer de tomar este medicamento?

Se você usa Imosec apenas quando está com diarreia, não tem problema se esquecer uma dose. Mas, se o uso for regular, é importante ficar atento.