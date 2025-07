Hidroxizina (Hixizine®): para que serve, como tomar, efeitos e bula

O que saber antes de tomar o medicamento?

O uso deste fármaco deve ser avaliado cautelosamente pelo médico no caso de pacientes que apresentem as seguintes condições: insuficiência renal (rim) e hepática (fígado), convulsões, arritmias cardíacas, glaucoma (aumento da pressão ocular), doença de Parkinson, obstrução da bexiga, hipertrofia prostática, retenção urinária e na utilização junto com outros medicamentos. Informe ao médico caso se encaixe nessas circunstâncias.

Se o produto entrar em contato com a pele no momento da administração, lave o local com bastante água, por risco de causar sensibilização da pele e dermatite de contato.

Uso de anti-histamínicos pode mascarar sintomas de distúrbios auditivos como zumbido, tontura ou vertigem.

O teste de reação alérgica feito na pele pode apresentar resultado falso negativo se o paciente estiver em tratamento com anti-histamínicos. Neste caso, é recomendado parar com o medicamento 72 horas antes do exame.

O medicamento pode dificultar o diagnóstico de apendicite e sinais não específicos de toxicidade por overdose de outras substâncias.