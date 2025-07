Dozemast: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações adversas do Dozemast?

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes):

Reações gastrointestinais como anorexia, náusea e vômitos.

Reação rara (entre 0,01% e 0,1%):

Rash cutâneo (manchas avermelhadas pelo corpo).

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

Não se tem conhecimento de uso abusivo de Dozemast. No entanto, caso ocorra, a eliminação se dá em grande parte por meio da urina, devendo-se procurar socorro médico imediato para que ele possa tomar as medidas gerais com base nos sintomas e de suporte. Leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Se precisar de mais orientações, você pode ligar para o Disque-intoxicação da Anvisa no 0800 722 6001.