Dexclorfeniramina: para que serve, como usar, efeitos e bula completa

Anticoagulantes orais: pode ter seu efeito diminuído por conta do dexclorfeniramina.

No caso do creme dermatológico, desconhecem-se interações medicamentosas específicas com o maleato de dexclorfeniramina.

Onde armazenar o dexclorfeniramina?

Armazene-o na embalagem original, em temperatura ambiente (de 15 ºC a 30 ºC), protegido da luz e umidade e longe do alcance de crianças ou animais.

Antes de utilizar o medicamento, observe o aspecto dele. Caso esteja no prazo de validade, mas com mudança na aparência, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

O que fazer se esquecer de usar este medicamento?

Se esquecer de tomar na hora certa, tome assim que possível e depois reajuste os horários seguintes de acordo com esta última dose tomada, continuando o tratamento com os novos horários. Não dobre a dose para compensar a esquecida. No caso do creme, aplique assim que lembrar.