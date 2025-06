Desodalina: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Maltodextrina: carboidrato usado como veículo.

Precisa de receita médica para comprar Desodalina?

Por se tratar de suplemento alimentar, não há exigência de receita médica, embora a orientação seja de consumir somente com a supervisão de um médico ou nutricionista. Estes profissionais investigarão as necessidades do seu organismo para saber quantas cápsulas por dia você pode ingerir.

Como usar a Desodalina?

A dosagem do suplemento pode variar conforme a recomendação médica ou nutricional. A sugestão de uso do fabricante é de duas a quatro cápsulas por dia, ingeridas com no mínimo dois copos de água entre 30 minutos e uma hora antes do almoço. A orientação é não ultrapassar quatro cápsulas ao dia.

Quais as contraindicações da Desodalina? Quem não deve tomar?

O suplemento não é indicado para menores de 19 anos, nem gestantes ou lactantes. Além disso, pessoas alérgicas a algum dos componentes da fórmula, assim como a derivados de crustáceos (caranguejo), peixes, moluscos (ostras) e soja também não devem ingeri-lo.