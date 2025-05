Desloratadina: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Como usar a desloratadina?

A desloratadina está disponível em três versões: comprimido, xarope e gotas. Todos para uso via oral, uma vez ao dia, com ou sem alimentos no estômago. O comprimido é destinado exclusivamente a maiores de 12 anos. Já a versão em xarope e gotas, abrange desde os seis meses de idade.

Respeite a posologia descrita na bula (dose do medicamento e frequência/dia) pois não há estudos comprovando maior efetividade (maior ação) do medicamento com doses maiores. Além disso, ele pode causar sonolência em excesso.

Comprimido

Um comprimido de 5 mg por dia para adultos e adolescentes a partir de 12 anos. Ele deve ser engolido inteiro com água, sem partir, abrir ou mastigar.

Xarope (uma vez ao dia)