Decongex: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Se a ingestão do medicamento aconteceu há pouco tempo, o médico pode tentar provocar o vômito para ajudar a eliminar o remédio.

Ao buscar atendimento, leve a embalagem ou a bula do medicamento, se tiver em mãos. Isso ajuda os profissionais a entenderem melhor a situação. Se precisar de mais orientações, você também pode ligar para 0800 722 6001 (Disque Intoxicação).

Revisão técnica do texto feita por: Fernanda Cristina Ostrovski Sales, farmacêutica, mestre em Tecnologia da Saúde, doutora em Odontologia (Saúde Coletiva) e coordenadora do curso de Farmácia da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Integra ainda a comissão de ética (CEP) do CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Paraná).