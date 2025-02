Cimegripe: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Composto de paracetamol, maleato de clorfeniramina e cloridrato de fenilefrina, Cimegripe é usado para o tratamento de resfriados, gripes e seus sintomas, como coriza, dores de cabeça, febre, congestão nasal e dores musculares.

Confira, a seguir, todas as informações encontradas na bula do Cimegripe.

Para que serve o Cimegripe? O que ele trata?

O medicamento é indicado no tratamento de gripes e resfriados. Cimegripe ajuda a aliviar sintomas como:

Congestão nasal;

Coriza;

Febre;

Dor de cabeça;

Dores musculares presentes nos estados gripais.

Cimegripe também pode ser prescrito pelo médico e farmacêutico para contribuir para que alguns problemas não se desenvolvam novamente:

Úlcera duodenal (ferida que surge no duodeno, que é a parte que liga o intestino diretamente ao estômago);

Úlcera gástrica (ferida que pode se formar na mucosa do intestino, estômago ou esôfago);

Esofagite de refluxo cicatrizada (inflamação no esôfago causa pelo refluxo, que ocorre quando o ácido localizado no estômago retorna para o esôfago).

Qual a eficácia e como o Cimegripe age?

O início do efeito do medicamento ocorre em 15 minutos após a administração.

E vale saber que Cimegripe ajuda a reduzir a febre e a sensibilidade à dor porque atua diretamente no sistema nervoso central. Além disso, bloqueia a liberação de certas substâncias responsáveis pelos efeitos alérgicos, diminuindo a possível aparição de edema, coriza e rinite, o que contribui para o descongestionamento nasal. As substâncias agem da seguinte forma:

Paracetamol: anti-inflamatório que inibe a ação das chamadas prostaglandinas, substâncias que estão ligadas ao processo de geração de dor, além da regulação da temperatura do corpo.

anti-inflamatório que inibe a ação das chamadas prostaglandinas, substâncias que estão ligadas ao processo de geração de dor, além da regulação da temperatura do corpo. Maleato de Clorfeniramina : anti-histamínicos que ajuda a diminuir ou inibir a ação da histamina, que é uma das principais substâncias responsáveis pelo aparecimento dos sintomas de reações alérgicas, como coceira e vermelhidão da pele.

: anti-histamínicos que ajuda a diminuir ou inibir a ação da histamina, que é uma das principais substâncias responsáveis pelo aparecimento dos sintomas de reações alérgicas, como coceira e vermelhidão da pele. Cloridrato de Fenilefrina: atua na vasoconstrição, redistribuição do fluxo sanguíneo local e redução do edema da mucosa nasal. Portanto, este elemento ajuda a desentupir o nariz, facilitando a respiração.

Como tomar Cimegripe?

Cimegripe cápsula não é indicado para menores de 18 anos e há uma apresentação em gotas para uso em pacientes acima de 2 anos.

COMO TOMAR

Cápsulas: deve-se ingerir 1 cápsula de Cimegripe a cada 4 horas com quantidade suficiente de água para que você consiga engolir. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

deve-se ingerir 1 cápsula de Cimegripe a cada 4 horas com quantidade suficiente de água para que você consiga engolir. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Gotas: o medicamento nunca deve ser administrado diretamente na boca. A dose deve respeitar o peso do paciente, sendo equivalente a 1 gota por quilo (exemplo: para uma criança de 15 kg, dar 15 gotas). Nunca ultraprasse 35 gotas por dose.

Limite máximo diário: Não tomar mais de 5 cápsulas ao dia. Se for em gotas, não ultrapassar 144 gotas por dia.

Duração do tratamento: enquanto durarem os sintomas, respeitando o limite máximo de 3 dias ou conforme a orientação de seu médico ou farmacêutico.

É importante seguir corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Além disso, se os sintomas não desaparecerem, procure o seu médico ou cirurgião-dentista.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações do Cimegripe?

Ao longo do tratamento, podem surgir as seguintes reações adversas:

Reação muito comum : sonolência e náuseas ocorrem em 10% ou mais dos pacientes que utilizam o medicamento.

: sonolência e náuseas ocorrem em 10% ou mais dos pacientes que utilizam o medicamento. Reação comum : dor nos olhos, tontura, palpitações, boca seca, desconforto gástrico, diarreia, tremor, sede ocorrem em 1% a 10% dos pacientes que utilizam este medicamento.

: dor nos olhos, tontura, palpitações, boca seca, desconforto gástrico, diarreia, tremor, sede ocorrem em 1% a 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação rara: agitação, ardência nos olhos, flatulência (produção excessiva de gases pelo intestino), sudorese (transpiração em excesso), turvação visual (quando a visão fica embaçada) ocorrem em 0,01% a 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

agitação, ardência nos olhos, flatulência (produção excessiva de gases pelo intestino), sudorese (transpiração em excesso), turvação visual (quando a visão fica embaçada) ocorrem em 0,01% a 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) Reação muito rara: irritação no estômago, insônia, cansaço ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento.

Importante: se alguma destas reações surgirem durante o uso de Cimegripe, informe imediatamente o seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico. Entre em contato também com a empresa por meio do seu serviço de atendimento.

Cimegripe dá sono?

Sim. Durante o tratamento com este medicamento, o recomendado é não dirigir veículos ou operar máquinas, pois a habilidade e atenção do paciente podem ficar prejudicadas.

Quais as diferenças do uso em adultos e crianças ou bebês?

Cimegripe cápsula não é indicado para menores de 18 anos.

A opção em gotas é recomendada para pacientes acima dos 2 anos. Em pacientes idosos, é recomendado o uso sob orientação médica.

Quais as contraindicações do Cimegripe? Quem não deve tomar?

Cimegripe é contraindicado para pessoas com:

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula;

Pressão alta;

Doença cardíaca;

Diabetes;

Glaucoma (aumento da pressão dos olhos);

Hipertrofia da próstata (aumento da próstata);

Doença renal crônica;

Insuficiência hepática grave (quando o fígado não consegue desempenhar suas funções);

Disfunção tireoidiana (tireoide não funciona corretamente);

Gravidez e lactação sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Além disso, este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos (com exceção do medicamento em gotas, indicado para pacientes a partir dos 2 anos).

Grávida pode tomar Cimegripe?

Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este medicamento sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interação medicamentosa: pode tomar Cimegripe com outros medicamentos?

O medicamento não deve ser administrado junto com:

Inibidores da MAO ( monoaminoxidase ), como a fenelzina ;

( ), como a ; Barbitúricos, como o fenobarbital;

Álcool ;

; Outro medicamento que contenha paracetamol.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Que cuidados são necessários ao tomar o Cimegripe?

Cimegripe pode causar alterações em exames de função pancreática que utilizem a substância bentiromida. Por isso, é necessário estar sem usar o medicamento 3 dias antes da realização do exame.

Já em exames que determinam a quantidade de ácido 5-hidroxindolacético utilizando o reagente nitrosonaftol, o uso do Cimegripe pode apresentar falsos valores aumentados na análise laboratorial.

As cápsulas de Cimegripe contêm o corante amarelo de tartrazina, que pode causar alergias, como asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Atenção também às características do medicamento. As cápsulas de Cimegripe possuem corpo amarelo e tampa vermelho opaco. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Precisa de receita médica para comprar Cinemgripe?

Não precisa.

Como armazenar o Cimegripe?

Este medicamento deve ser guardado em sua embalagem original e em um local com temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC) protegido da luz e umidade.



Mantenha este e qualquer outro remédio longe do alcance de crianças e animais de estimação e evita guardar os medicamentos em locais úmidos, como banheiro e cozinha.

O que fazer caso tenha esquecido de tomar o Cimegripe?

Se esquecer de tomar alguma dose, não se deve ingerir a dosagem ao dobro. É importante seguir o tratamento conforme as dosagens recomendadas.

Em caso de dúvidas, procure orientação médica.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações..

No hospital, pode ser necessário realizar uma lavagem no estômago para retirar o medicamento.

Para os profissionais da saúde:

A N-acetilcisteína, administrada por via oral, é um antídoto específico para toxicidade induzida pelo paracetamol, devendo ser ministrada nas primeiras 24 horas. Medidas de manutenção do estado geral devem ser observadas, como hidratação, balanço hidroeletrolítico e correção de hipoglicemia.

É importante saber que a chamada síndrome de abuso do Cimegripe é um caso raro de intoxicação por uso excessivo e prolongado do medicamento associado a sintomas de esquizofrenia, como, por exemplo, alucinações.

Fonte: Revisão técnica do texto feita por Janderley Matos, farmacêutico e coordenador do curso de farmácia da Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau), em Caruaru