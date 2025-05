Bupropiona: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Não existe um antídoto específico para bupropiona, então o tratamento é focado em aliviar os sintomas. Se precisar de mais informações, ligar para o 0800 722 6001 (Disque Intoxicação).

Revisão técnica do texto feita por: Fernanda Cristina Ostrovski Sales, farmacêutica, mestre em Tecnologia da Saúde, doutora em Odontologia (Saúde Coletiva) e coordenadora do curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Integra ainda a comissão de ética (CEP) do CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Paraná).