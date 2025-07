Bactrim: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Bactrim não deve ser utilizado por pacientes com sérias alterações hematológicas (no sangue) nem por pacientes portadores de deficiência de G6PD (desidrogenase de glicose-6-fosfato), a não ser em casos de absoluta necessidade, e em doses mínimas.

O medicamento pode aumentar a excreção urinária, particularmente em pacientes com retenção de líquidos de origem cardíaca.

Pacientes com insuficiência renal grave (com depuração da creatinina 15-30 ml/min) e que ainda assim estejam recebendo o medicamento devem ser monitorados quanto aos sinais e sintomas de toxicidade, como náuseas, vômitos e hipercalemia (elevação do potássio no sangue).

Doses altas do medicamento, como as usadas no tratamento de pneumonia causada pelo fungo Pneumocystis jirovecii, podem aumentar aos poucos a quantidade de potássio no sangue —mas esse efeito é reversível. Mesmo com doses recomendadas, pode acontecer um excesso de potássio (chamado hipercalemia) em pessoas que já tenham problemas no metabolismo do potássio, insuficiência renal ou que tomem outros medicamentos que também elevam o potássio. Por isso, nesses casos, é importante fazer um controle rigoroso dos níveis desse mineral no sangue.

Bactrim não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica por risco de complicações para o feto ou mesmo aborto.

Mães que estão amamentando também devem ter orientação médica para uso, já que o medicamento pode passar pelo leite materno e comprometer a saúde do bebê.