Atentah: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte;

Ou se utiliza medicamentos à base de inibidores da monoamino oxidase (IMAO) como antidepressivos, ou se parou de utilizar, há menos de duas semanas, um medicamento à base de IMAO ou outros que afetam as concentrações de monoaminas no cérebro. O tratamento com IMAOs também não deve ser iniciado antes de duas semanas após o término de uso de Atentah.

O que saber antes de tomar o medicamento?

Não há restrição de uso para pacientes com insuficiência renal, embora o remédio possa aumentar a pressão naqueles com insuficiência renal em fase terminal, o que exige cuidado.

Pacientes com lesão hepática grave que sentirem sintomas de coceira, dor na parte superior direita da barriga, urina escura, pele ou olhos amarelos, sintomas semelhantes aos da gripe inexplicáveis, devem interromper o medicamento e buscar um médico imediatamente.

Podem ocorrer reações alérgicas como inchaço no rosto, mãos ou pés, coceira ou manchas vermelhas na pele e até mesmo reações graves (anafilaxia).