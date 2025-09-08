Foi-se o tempo em que a chegada da maturidade representava um momento de desacelerar e se preparar para a aposentadoria. A atual geração com mais de 45 anos ressignificou isso, e a gente já sabe que a vida nessa fase pode ter um colorido novo. É tempo de se redescobrir, de se reinventar, de recomeçar --ou até seguir fazendo algo que fizemos a vida inteira, mas com um novo olhar.



No dia 20 de setembro, a terceira edição do VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público 45+, reunirá convidados especiais para conversar com a atriz e apresentadora Flávia Alessandra sobre como o amadurecimento pode deixar a vida muito melhor, além de falar sobre mudanças e novas experiências que transformaram essa fase da vida, cuidados com corpo e muito mais.

O evento presencial será realizado em São Paulo, com entrada gratuita e terá a participação de Danton Mello, Luiz Fernando Guimarães, Miá Mello, Cris Guterres e Samara Felippo.

Além de assistir às conversas inspiradoras de Flávia Alessandra com os convidados, o público presente terá um dia especial repleto de experiências para cuidar do corpo, do bem-estar e da saúde, como aulas de pilates, abdominal em pé e surfing, análise da composição corporal (percentual de gordura e massa muscular) e avaliações com fisioterapeutas e nutricionistas.

VIVABEM NO SEU TEMPO 2025

Data: 20/09

Início: 9h

Local: Casa Aragon (Praça Prof. Rômulo Ribeiro Pieroni, s/n, no Butantã)

Vá com roupas confortáveis e tênis para fazer as atividades

Estacionamento com vallet no local. Valor R$ 45

A cobertura completa do VivaBem no Seu Tempo estará disponível no Instagram, no canal do YouTube e no site de VivaBem. O evento tem patrocínio de Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs, e apoio da Academia Evoque.