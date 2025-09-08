Foi-se o tempo em que a chegada da maturidade representava um momento de desacelerar e se preparar para a aposentadoria. A atual geração com mais de 45 anos ressignificou isso, e a gente já sabe que a vida nessa fase pode ter um colorido novo. É tempo de se redescobrir, de se reinventar, de recomeçar --ou até seguir fazendo algo que fizemos a vida inteira, mas com um novo olhar.

No dia 20 de setembro, a terceira edição do VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público 45+, reunirá convidados especiais para conversar com a atriz e apresentadora Flávia Alessandra sobre como o amadurecimento pode deixar a vida muito melhor, além de falar sobre mudanças e novas experiências que transformaram essa fase da vida, cuidados com corpo e muito mais.

O evento presencial será realizado em São Paulo, com entrada gratuita e terá a participação de Danton Mello, Luiz Fernando Guimarães, Miá Mello, Cris Guterres e Samara Felippo.

Além de assistir às conversas inspiradoras de Flávia Alessandra com os convidados, o público presente terá um dia especial repleto de experiências para cuidar do corpo, do bem-estar e da saúde, como aulas de pilates, abdominal em pé e surfing, análise da composição corporal (percentual de gordura e massa muscular) e avaliações com fisioterapeutas e nutricionistas.

VIVABEM NO SEU TEMPO 2025

  • Data: 20/09
  • Início: 9h
  • Local: Casa Aragon (Praça Prof. Rômulo Ribeiro Pieroni, s/n, no Butantã)
  • Vá com roupas confortáveis e tênis para fazer as atividades
  • Estacionamento com vallet no local. Valor R$ 45

A cobertura completa do VivaBem no Seu Tempo estará disponível no Instagram, no canal do YouTube e no site de VivaBem. O evento tem patrocínio de Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs, e apoio da Academia Evoque.

Flávia Alessandra, atriz e apresentadora do VivaBem no Seu Tempo

'Envelhecer faz parte da vida e tentar lutar contra isso é cansativo'

Aos 51 anos, a atriz Flávia Alessandra conta que a maturidade trouxe equilíbrio para sua vida. A apresentadora do VivaBem no Seu Tempo diz que trocou a autocobrança pela autoconfiança, a rigidez pela leveza e a necessidade de controle pela sabedoria de fluir.

A experiência acumulada com o passar dos anos mudou a relação com as filhas, diminui cobranças com o próprio corpo, trouxe novos propósitos para a carreira e ressignificou o conceito de bem-estar.

Hoje me sinto preparada para projetos que antes não tinha coragem de realizar"

Ian Costa

10h05 - O ator e comediante, que marcou gerações no teatro, na TV e no cinema vivendo diferentes personagens —como Rui, em "Os Normais", vai compartilhar com o público o que provavelmente foi o papel mais transformador de sua vida: o de se tornar pai de duas crianças aos 70 anos.

Há 5 anos, Luiz Fernando Guimarães e o marido Adriano decidiram se tornar pais e adotaram duas crianças, Olívia, que tem 12 anos, e Dante, que está com 14.

O ator também falará sobre como mantém a criatividade em alta e sobre o humor como caminho para encarar a vida de forma mais leve.





10h40 - Em conversa com a jornalista Patrícia Julianelli, a mestre em nutrição pela USP Cynthia Antonaccio vai explicar sobre como a alimentação pode melhorar a disposição e a saúde na maturidade. Também vai falar sobre a importância do consumo de vitaminas e minerais e as diferentes necessidades nutricionais de homens e mulheres.

  • Patrícia Julianelli

    Jornalista especialista em saúde, alimentação e qualidade de vida

  • Cynthia Antonaccio

    Nutricionista fundadora da Equilibrium Latam e mestre pela USP

11h - Flávia Alessandra recebe a atriz Samara Felippo para um bate-papo sobre temas que cada vez mais fazem parte da vida das mulheres 45+: construção de identidade, autoamor, como ser feliz em nossa jornada sem a necessidade de um par romântico, maturidade nos relacionamentos e maternidade.

Pablo Rosa

11h35 - Aos 50 anos, o ator relembra sua trajetória profissional, que começou cedo, ainda criança, e conta como a maturidade mudou a maneira de encarar a profissão. Ele também vai falar sobre como cuida da saúde nessa etapa da vida e vai dividir aprendizados sobre a vida pessoal.

A atriz e humorista Miá Mello e a jornalista e apresentadora Cris Guterres, ambas prestes a entrar no clube dos 45+, se juntam à Flávia Alessandra para conversar sobre expectativas e descobertas da maturidade, incluindo os desafios do climatério —período que antecede a menopausa, marcado por alterações hormonais, de humor, disposição e libido. A dupla vai trazer suas experiências pessoais para enriquecer a conversa.

  • Cris Guterres

    Jornalista e apresentadora

  • Miá Mello

    Atriz e comediante

Além de bate-papos com famosos, a programação de VivaBem no Seu Tempo inclui uma série de treinos gratuitos oferecidos pela Academia Evoque. No Espaço Mover, o público vai poder participar de aulas gratuitas, pensadas para saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas 45+.

Pilates moove

  • Aulas às 10h30, 11h30, 12h30 e 13h30, com duração de 20 minutos (vagas limitadas)

Com apenas uma bolinha, você realiza movimentos simples que ajudam a melhorar a postura, dar mais mobilidade e fortalecer o abdômen, será um dos destaques. Ideal para prevenir as dores mais comuns.

Abdominal em pé

  • Aulas às 10h30, 11h30, 12h30 e 13h30, com duração de 20 minutos (vagas limitadas)

Sem que você precise deitar no chão, esse treino fortalece a barriga e queima gordura.

Surfing

  • Aulas às 11h, 12h e 13h, com duração de 20 minutos (vagas limitadas)

A atividade simula os movimentos do esporte aquático sobre uma prancha de estabilização para trabalhar força, coordenação e agilidade.

O Espaço Conhecer será o ponto de parada para quem busca informações e orientações personalizadas para cuidar melhor da saúde.

Das 10h30 às 14h (agende as atividades no local)

- Avaliação nutricional com bioimpedância Saiba qual é o seu percentual de gordura corporal e de massa magra nesse teste e receba ainda orientações para melhorar sua composição corporal.

- Avaliação com fisioterapeuta Identifique desvios posturais e limitações de amplitude, movimento e mobilidade.

