Smart vapes: a nova cara do cigarro eletrônico para atrair adolescentes

"É impossível monitorar quais substâncias estão sendo inaladas. Existem várias misturas que não estão no nosso radar. O cigarro eletrônico não é algo que veio para minimizar danos. Pelo contrário: na visão dos pneumologistas, estamos potencializando esses danos. Se o cigarro eletrônico não for coibido, teremos muitas doenças respiratórias, em muita gente jovem, em pouco tempo", avalia.

O cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas seu consumo continua crescendo entre os jovens. De cada cinco adolescentes, pelo menos um já utilizou algum tipo de vape no país, segundo dados recentes do Cetab (Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz), da Fiocruz.

Com o aumento da fiscalização, o produto deixou de ser encontrado com facilidade nas grandes plataformas de e-commerce, mas ainda é acessível e achado até mesmo nas ruas.

O projeto de lei que regulamenta a produção e a comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil deve ser analisado pelo Senado ainda neste ano. "Existe uma discussão grande no Congresso e, de certa forma, um lobby da indústria do tabaco, que se reinventou para a aprovação e liberação desses produtos no país. Os pneumologistas e a Sociedade Brasileira de Pneumologia estão atuando para proteger nossos pacientes, principalmente crianças e adolescentes", diz.

"O cigarro eletrônico vem com uma pegada, um desenho, um jeito, para atrair um público muito jovem, trazendo aí um malefício muito maior do que o relacionado ao cigarro convencional", completa.

O produto surgiu com a promessa de ajudar os usuários a deixar de fumar. O dispositivo não traz os produtos de combustão do cigarro convencional, como o alcatrão. Em contrapartida, têm na composição nicotina em doses mais altas, além de outras substâncias usadas para dar sabor e cheiro agradáveis, que nem sempre correspondem ao que está descrito no rótulo.