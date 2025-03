Após diagnóstico de Parkinson aos 30, cientista descobre possível tratamento

A aposta deu certo: sua ideia foi patenteada e a hipótese comprovada em laboratório, em testes in vitro e in vivo, ou seja, em animais. Para viabilizar a fase da pesquisa com humanos, ele criou em 2023 a start-up CXS Therapeutics. O objetivo era obter respaldo financeiro e logístico para os testes clínicos, que devem começar no próximo ano. Guillaume e sua equipe estão preparando o pedido de autorização para realizar o estudo com os voluntários - entre 150 e 200 participantes devem ser recrutados.

Caso os resultados sejam positivos, a expectativa é que até 2030 o tratamento esteja disponível para os pacientes. "Vamos ter que demonstrar o impacto significativo do tratamento nos parâmetros da doença, e traduzi-lo em algo mensurável e padronizado, como um biomarcador, para provar o efeito dessa combinação na doença", explicou Guillaume Brachet à RFI.

Cientista lança livro

O cientista francês também decidiu contar a saga que vai do seu diagnóstico à descoberta de um possível tratamento em um livro, "Parkinson à 30 ans" ou "Parkinson aos 30 anos", que será lançado no próximo dia 27 de março na França.

Na obra, ele descreve todos os passos que o levaram a aceitar o diagnóstico e buscar um outro tratamento para impedir a evolução da doença, já que dopamina apenas atenua os sintomas. Mas, alguns anos depois do diagnóstico, ele reconhece seus benefícios indiretos.

"No início eu me sentia frustrado porque não havia nada melhor disponível. Mas, no fim das contas, mudei um pouco de opinião, porque a única coisa que sabemos hoje que pode frear a evolução da doença é a prática da atividade física, o esporte", diz.