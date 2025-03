Como reconhecer e tratar diferentes tipos de fobias? Psiquiatra explica

As fobias desencadeiam o que os especialistas chamam de "submersão emocional", impedindo os pacientes de reagir racionalmente. De acordo com a psiquiatra francesa Margaux Dutemple, o que diferencia o medo ou a apreensão da fobia é o nível de ansiedade do paciente.

O medo é uma emoção normal. Mas a especificidade da fobia é que esse pavor ficará focado em um objeto ou situação particular. É isso que define o caráter específico da fobia.

Margaux

As fobias levam os pacientes a evitar certas situações para evitar o pânico que elas desencadeiam. Esse evitamento é uma característica típica da patologia. De acordo com a médica francesa, geralmente as pessoas buscam ajuda quando esse medo impede ou atrapalha um projeto.

"Um exemplo típico é uma jovem que pretende ter filhos, mas tem hematofobia, que é o medo do sangue. Claro que todo o preparo durante a gravidez e o parto vai gerar uma forte ansiedade. É nessas horas, em geral, que o paciente busca ajuda", exemplifica.

Existem diferentes categorias de fobia, explica a psiquiatra. Às vezes o pavor é focado em objetos ou situações específicas, mas existem também "medos generalizados", associados a comorbidades psiquiátricas, como a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada ou a depressão, por exemplo.

Causa não é essencial para a cura

Muitas fobias também se originam no estresse pós-traumático, o que requer um tratamento adaptado. "A fobia mais frequente é a social, como o medo de falar em público, ou a agorafobia, medo de espaços abertos, que se traduz no medo de não poder ser socorrido."