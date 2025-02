Nicotina pode congelar evoluções essenciais do cérebro na adolescência

"O circuito dopaminérgico é formado por pequenos núcleos localizados na parte profunda do cérebro e do tronco cerebral, que chamamos de neuromoduladores. Eles se caracterizam pelo envio de projeções e sinais para praticamente todo o cérebro", explica o cientista francês.

Esse mecanismo, se afetado pela nicotina, também vai impactar outras regiões cerebrais, como a amígdala, no lobo temporal, e o núcleo accumbens, o "centro do prazer", no córtex pré-frontal, duas estruturas envolvidas na tomada de decisões e na gestão do medo, por exemplo.

Os circuitos que gerenciam a dopamina, diz Philippe Faure, "são praticamente os últimos a se desenvolverem completamente no cérebro". Caso esse processo for interrompido, pode ter influência direta no comportamento.

Lauren Reynolds lembra que, independentemente dos resultados da pesquisa, a adolescência e as experiências decorrentes desse período intenso na vida de um ser humano são essenciais para o cérebro. "Esses comportamentos levam o adolescente a interagir com seu meio ambiente e enfrentar as consequências de suas escolhas. É um período instrutivo para o cérebro de qualquer espécie", conclui. "Não é porque o cérebro dos jovens não é maduro o suficiente que isso os torna incapazes de tomar uma decisão. Não concordo com essa ideia", completa Philippe Faure.