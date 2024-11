'Médico falou em morte súbita': quando suspeitar de insuficiência cardíaca?

A gaúcha Katia Arruda, 63 anos, descobriu que tinha o problema cardíaco em 2020, durante a epidemia de Covid-19. A brasileira, que se diz "conectada nos 200 volts", passou a sentir um cansaço fora do normal, que mudou completamente sua rotina. Katia, que também tem lúpus, uma doença autoimune, sentiu falta de ar, cansaço e suores, que a levaram a consultar um clínico-geral.

Depois de realizar um eletrocardiograma, ela buscou a opinião de dois cardiologistas. O primeiro especialista minimizou o problema e atrasou o diagnóstico. "Ele olhou para meu eletrocardiograma e disse: você está gorda, vai procurar uma nutricionista", conta a brasileira. "Mas eu já estava com insuficiência cardíaca e cardiomiopatia grau 3", o que equivale a um estágio bem avançado da doença, comenta Katia.

O diagnóstico foi confirmado após a consulta com o segundo profissional, que pediu um ecocardiograma - exame que utiliza ondas sonoras para obter imagens do coração. "Não sei se estaria aqui hoje se não fosse ele. O médico falou que eu poderia ter morte súbita a qualquer momento", comenta a brasileira, que chama o cardiologista de "anjo".

Apesar das dificuldades, Katia foi medicada, aos poucos foi melhorando e hoje convive com a doença. A brasileira também administra um grupo no Facebook de 8 mil pessoas que têm insuficiência cardíaca e podem trocar experiências. Mas a brasileira ainda se lembra de como seu cotidiano mudou de maneira repentina quando os sintomas apareceram. "Fiquei dois anos sem varrer uma casa, sem limpar um banheiro, sem nada. Foi muito difícil".

Esse cansaço extremo que Katia sentiu quando a doença se manifestou decorre do aumento de líquido no pulmão e é característico da insuficiência cardíaca. "Em pé, esse líquido fica mais acumulado na base do pulmão. Ao se deitar, ele se espalha automaticamente, gerando desconforto no paciente, que precisa mudar de posição. Ele tenta ficar mais ereto", explica a cardiologista.

A evolução da doença provoca o aparecimento de inchaço nas pernas, que é bilateral e ocorre com mais frequência no final do dia, explica. Com o passar do tempo, de maneira progressiva, o paciente já acorda com braços ou pernas inchados.