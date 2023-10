Confia no seu cérebro? Saiba que ele é capaz de fabricar falsas memórias

Nessa fase, há uma modificação das células nervosas e das conexões entre as sinapses dos neurônios, explica.

"A informação é tratada em termos neurobiológicos. Isso vai levar várias horas. Nos animais, sabemos que esse processo vai demorar entre seis e dez horas, o tempo necessário para que essa memória possa ser armazenada na memória de longo prazo."

Em seguida, a informação fica definitivamente guardada no cérebro, mesmo se, com o passar do tempo, alguns detalhes são esquecidos.

O processo ocorre no hipocampo, uma estrutura cerebral localizada no lobo temporal, que vai reunir e "arquivar" as informações sensoriais relacionadas à lembrança, como cheiro, gosto ou sons, por exemplo. Em seguida, na fase de consolidação, o hipocampo compartilha a lembrança com outras áreas do cérebro.

"Uma memória não fica apenas guardada em um lugar só no cérebro. A parte visual fica em uma área, a olfativa e a espacial em outras, e assim por diante. Então, toda as vezes que nos lembramos de alguma coisa, vamos reativar o conjunto dessas estruturas, para que o hipocampo possa reconstituir nossa lembrança", detalha Pascal Roullet.

De forma figurativa, é como se cada parte do cérebro fornecesse uma peça de um quebra-cabeça para que pudéssemos nos lembrar de uma história do começo ao fim.