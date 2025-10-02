'Algo que se pensava ser impossível': cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

As células da pele humana podem um dia ser usadas para criar óvulos humanos funcionais, em um passo para ajudar as mulheres a terem seus próprios filhos genéticos quando seus óvulos naturais são disfuncionais, de acordo com os primeiros experimentos de laboratório relatados em uma revista científica anteontem.

O processo, que acarretaria preocupações significativas com a segurança, envolve a remoção do núcleo da célula da pele de uma mulher e sua inserção em um óvulo, ou oócito, do qual o núcleo foi removido, detalharam os cientistas na Nature Communications.

Os médicos estão vendo um número cada vez maior de pessoas que não podem usar seus próprios óvulos, geralmente por causa da idade ou de condições médicas, disse em um comunicado a especialista em medicina reprodutiva Ying Cheong, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, que não participou da pesquisa.