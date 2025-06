Ozempic está associado a casos raros de distúrbio ocular grave, diz regulador europeu

Os medicamentos para perda de peso e diabetes Wegovy e Ozempic da Novo Nordisk podem, em casos muito raros, causar uma doença ocular grave que pode levar à perda da visão, informou o comitê de segurança da Agência Europeia de Medicamentos, conhecida como EMA, na sexta-feira (6/6).

No passado, estudos em pacientes com diabetes tipo 2 associaram o Ozempic à condição chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION). Porém, essa é a primeira vez que um órgão regulador confirma o efeito colateral.

A condição pode afetar até 1 em cada 10 mil pessoas que tomam semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, bem como do outro medicamento para diabetes da Novo, o Rybelsus, por pelo menos um ano, disse o regulador.