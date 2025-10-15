Quem tem diabetes pode comer frutas: veja 5 opções entre as mais indicadas

Quem tem diabetes precisa manter atenção redobrada ao que coloca no prato —especialmente quando o assunto é açúcar. Mas uma dúvida comum entre pessoas com o diagnóstico é: frutas podem ser vilãs?

Embora mais nutritivas do que doces industrializados, elas também contêm frutose —um tipo de açúcar—, o que leva muitos a cortá-las totalmente da dieta. Só que essa decisão, segundo especialistas, é um erro. A frutose só se torna um problema quando consumida em excesso, acima da quantidade de carboidratos recomendada por refeição.

A porção de fruta ideal, segundo nutricionistas, é aquela que contém até 15 gramas de carboidratos —o equivalente a uma fruta média. E, ao contrário do que se imagina, as frutas podem ser aliadas no controle glicêmico: por serem ricas em fibras, elas retardam a absorção do açúcar, evitando picos de glicose.